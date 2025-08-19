川普討論持英特爾10％股權 美政府將成最大股東之一

川普政府考慮持有英特爾10%股權。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，知情人士透露，川普政府官員正討論持有英特爾（Intel）10%股權，此舉是美國政府出手拯救這家陷入困境的晶片製造商，並支持美國半導體製造的一部分努力，這將使美國政府成為英特爾最大股東之一。

報導說，股權投資的結構與條款尚未定案。本月初美國總統川普因英特爾執行長陳立武與中國的關係，而呼籲他辭職後，白宮與英特爾之間的相關討論加劇，陳立武上週一進入白宮與川普會面，兩人討論政府入股的想法。

請繼續往下閱讀...

其中一個考慮方式是將原訂英特爾從2022年晶片與科學法案中獲得的部份資金轉換成股權。商務部長盧特尼克正研究提高根據該法，提撥英特爾等公司資金的投資報酬率方式。

英特爾是該法最大受益者，拜登政府2024年宣佈，英特爾將可獲得80億美元在俄亥俄州與美國各地建造晶圓廠的經費。英特爾在達到一些建廠進度後將可取得相關資金。知情者說，盧特尼克認為，將這些資金轉換成英特爾股權，或許是政府支持該公司，同時保護納稅人利益的最好方式。

英特爾俄亥俄廠的建設已延宕多年，激怒國會議員，認為英特爾在核准資金時誤導政府。

10%英特爾股權的具體價值仍在討論中。英特爾的市值約1000億美元。10%股份將使美國政府成為該公司最大股東之一。

美國政府一直尋求提振美國在半導體製造市占率的方式。美國官員認為英特爾是最有機會挑戰晶片製造龍頭台積電的美國公司。

入股英特爾的協議將是川普個人介入美國私人企業的最新行動。近期他取得輝達（NVIDIA）與超微（AMD）承諾，將提交政府15%的中國晶片銷售額，以換取出口許可。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法