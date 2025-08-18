打破矽谷「子不承父業」傳統！輝達帝國「王儲」入主 「輝二代」年薪曝光

輝達帝國「王儲」入主，右1為黃仁勳兒子黃勝斌（Spencer Huang）、右2為女兒黃敏珊（Madison Huang）。圖片來源:Oneida Baptist Institute

〔財經頻道／綜合報導〕相較於亞洲社會，自古以來，家族企業強調創辦人子女承襲家業，美國矽谷圈卻有著完全相反的傳統，那就是「子不承父業」，然而隨著黃氏兄妹相繼進入輝達任高管，年薪至少千萬起跳，更多次大方與父親黃仁勳同台亮相，毫不避諱展示自己的「輝二代」身分，這項矽谷傳統，或許將被AI巨擘輝達打破。

資深財經媒體人、家族傳承研究者吳佳晉在臉書貼文指出，從 微軟 創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），到 蘋果 創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的子女，皆刻意避開老爸一手打造的公司，有的成為馬術選手、有的當模特兒，走自己的路，但輝達執行長 黃仁勳的子女黃勝斌（Spencer Huang）與黃敏珊（Madison Huang），卻不同，不只相繼進入輝達擔任高管，更多次大方與父親黃仁勳同台亮相，毫不避諱展示自己的「輝二代」身分。

黃仁勳的子女，早期也像外界所想的「子不承父業」，與科技業八竿子打不著，現年34歲的女兒黃敏珊，過去畢業於巴黎 藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu），曾當過廚師；而35歲的兒子黃勝斌，從哥倫比亞學院畢業後，曾旅居台灣8年，與朋友一起經營雞尾酒吧「R&D Cocktail Lab」。

但在5年前開始，這一切出現變化。黃氏兄妹不約而同參加麻省理工學院（MIT）人工智慧 短期課程，並攻讀MBA學位，後來，2020年，黃敏珊先以行銷實習生的身份進入，打造用於虛擬平台與工業數位孿生模型的 Omniverse 部門，負責產品行銷，短短幾年內，從實習生一路升遷到年薪上看110萬美元（約新台幣3650萬元）的資深總監。

2022年，黃勝斌則進入專為機器人提供雲端模擬服務的Isaac Sim Cloud團隊 ，從產品經理做起，目前擔任 Robotics 機器人產品線經理，主導AI模型與模擬軟體研發，薪資也達到約53萬美元（約新台幣1710萬元）。

在公司，個性鮮明的女兒黃敏珊，被同事稱為「工作狂」，除了會秒回郵件，也無懼於評判他人表現不如預期；說話輕柔、作風低調的兒子黃勝斌，在職場中，更像是一位傾聽者，花許多時間理解團隊的難處，而不是高高在上下達指令。

儘管有人認為，黃仁勳目前僅持有約 3.5% 的公司股份，即使未來全數由子女繼承，對公司營運的決策權仍有限。

但今年，在輝達員工大會上，黃仁勳坦承直言，輝達許多新生代員工，正是許多資深員工的子女，更認為，這並沒有什麼不妥，甚至強調，相較於父母，許多輝二代員工，表現甚至「青出於藍，更勝於藍」，從這點不難看出，或許，黃仁勳並不排斥輝達成為「家族企業」的可能。

未來，這對「輝二代」兄妹，是否會成為黃仁勳的指定接班人，讓輝達成為矽谷最大的「家族企業」不得而知，但真正決定輝達未來命運的，從不是血緣，而是接班人是否能肩負起治理這個龐大科技王國，所需的遠見與實力。

