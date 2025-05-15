川普升級AI管制 禁用華為昇騰晶片

美國川普政府週二警告全球AI業者，若使用華為的昇騰AI晶片，將違反美國出口管制措施，此舉強化美國限制中國取得先進技術的行動。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府週二撤銷前朝拜登政府一項針對先進人工智慧（AI）晶片所採取的出口管制措施，同時警告全球AI業者，若使用華為的昇騰AI晶片，將違反美國出口管制措施，此舉強化了美國限制中國取得先進技術的行動。

撤銷拜登出口三級管制框架

拜登政府在卸任前公布「AI技術擴散框架」，原訂五月十五日生效，目的在堵住任何漏洞，避免中國透過其他國家間接取得美國的AI晶片。該規定將全球各國分為三級，日本、台灣等第一級國家將不受出口限制；墨西哥和葡萄牙等第二級國家將受到配額限制；中國、俄羅斯、伊朗和北韓等第三級國家，則被全面禁止取得美國晶片。

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部分美國國會議員擔心，該規定可能鼓勵某些國家轉向中國尋求AI晶片，進而促成該國發展尖端技術，輝達和超微等晶片製造商也曾遊說反對分級限制。

川普政府將另設管制新規

美國商務部工業安全局（BIS）局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）批評，拜登政府的AI計畫不週全，將破壞美國與被列入第二級的數十個國家的外交關係；川普政府將採取一項大膽且全面的策略，與全球可信賴的國家分享美國AI技術，同時防止這項技術落入對手手中。川普政府正在擬定自己的AI晶片管制措施，可能採取與各國協商、個別協議的模式。

BIS還發布最新指引，警告使用美國AI晶片訓練中國AI模型和協助其推理的潛在後果；這項指引將使華為更難實現開發更強大AI和智慧手機晶片的野心，華為先前已因被美國列入出口管制黑名單而遭到打擊。

彭博去年十一月報導，華為正在用七奈米製程開發下兩款昇騰處理器，以用來對抗輝達主導市場的AI晶片；由美國帶頭推動的出口管制措施，已讓華為的晶片製造夥伴無法採購最先進的晶片製造設備。

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