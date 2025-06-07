台積電市值上看3兆美元 美媒曝時間點

美投資媒體分析報導，未來5年台積電的市值可望突破3兆美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧在智慧型手機、個人電腦和資料中心等市場的普及下，為晶圓代工巨頭台積電提供巨大的順風。美國投資媒體Motley Fool分析報導，未來5年台積電的市值可望突破3兆美元。

Harsh Chauhan撰文指出，人工智慧巨大的潛在市場和台積電在晶圓代工Foundry 2.0領域不斷提高的市占下，將在未來5年帶來更強勁的收入成長。如果5年後台積電的本益比略高一些，其市值將突破3兆美元。

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台積電晶圓代工市場佔據67%的主導地位；排名第二的三星僅佔11%的第三方晶圓代工市場。此外，台積電的晶圓代工市佔率從幾年前的58%穩定上升到現在的水平。

展望未來，人工智慧（AI）晶片日益增長的需求可能為台積電帶來巨大的成長空間，使其市值遠超過目前略高於1兆美元的水平。Harsh Chauhan相信台積電的市值在未來五年內可能會成長兩倍。

台積電先進的製程正被包括輝達、博通、邁威爾科技、超微和蘋果等公司用於製造用於資料中心、個人電腦和智慧型手機的AI晶片。

據估計，隨著人工智慧技術逐漸滲透到更多應用領域，到2033年，全球人工智慧晶片市場的年化成長率可能達到35%。台積電本身也預測，未來5年，透過銷售由輝達、超微、博通和邁威爾科技等公司設計的人工智慧加速器所獲得的收入，複合年增長率可能達到40%左右。

台積電正在積極投資提升其晶片製造和封裝產能，以充分利用半導體市場日益增長的人工智慧驅動需求。該公司計劃僅在美國就投資1650億美元，用於建造先進的晶片製造設施、封裝工廠和研發中心。

台積電管理層去年指出，根據Foundry 2.0 的定義，其總目標市場為2475億美元。Foundry 2.0還包括封裝、測試和組裝，以及晶片製造以外的其他輔助市場。

市場研究公司IDC估計，到2025年，Foundry 2.0市場將成長11%，幾乎是去年成長率的兩倍，今年的營收將達到2980億美元。預計到2025年，台積電在該市場的份額將成長至37%，較一年前的28%大幅躍升。展望未來，IDC預計Foundry 2.0市場到2029年的複合年增長率將達到10%。屆時，Foundry 2.0市場的年收入將達到 4360 億美元。

台積電憑藉其積極的產能擴張，以及相對於競爭對手的技術優勢，預計在未來5年內進一步佔領更大的市場佔額，使其能夠為客戶生產速度更快、更節能的晶片。

如果假設台積電能在5年後將其Foundry 2.0市佔率提升至 60%（考慮到其市佔的成長速度，似乎並不難），那麼其年收入可能達到2620億美元。這幾乎是其2024年收入的3倍。目前，該股的本益比幾乎是銷售額的11倍。

如果5年後台積電的本益比略高一些，市值將突破3兆美元。考慮到台積電未來5年的銷售成長可能快於過去5年，市場很容易給予其溢價估值。

台積電計畫在全球新建24家工廠。這些產能投資也有望使其在晶圓代工市場中保持主導地位。

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