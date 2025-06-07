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川馬撕破臉藏鏡人！川普親信因被馬斯克羞辱誓言報復

2025/06/07 19:38

紐約郵報報導，美國總統川普的親密助手塞爾吉奧·戈爾（Sergio Gor）是總統與億萬富翁馬斯克之間關係惡化的關鍵人物。（路透）紐約郵報報導，美國總統川普的親密助手塞爾吉奧·戈爾（Sergio Gor）是總統與億萬富翁馬斯克之間關係惡化的關鍵人物。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，美國總統川普的親密助手塞爾吉奧·戈爾（Sergio Gor）是總統與億萬富翁馬斯克之間關係惡化的關鍵人物，傳出戈爾向同事表示，他要報復馬斯克在白宮其他官員面前羞辱過他。

在馬斯克離開白宮後，戈爾敦促川普突然撤回對其密友賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman）出任NASA局長的提名。據報導，這加劇馬斯克和川普之間的緊張關係，兩人開始公開對罵。隨後，馬斯克稱川普那張「又大又漂亮的法案」是「令人作嘔的醜陋之物」。

早在川普今年1月第二次宣誓就任總統之前，戈爾和馬斯克就已經關係不睦。馬斯克曾被譽為政府效率部部長，他質疑戈爾在過渡期間的人事任命，甚至稱這位白宮助理「卑鄙無恥」。

3月6日，馬斯克在內閣會議上因川普政府人事安排延遲而「羞辱」了戈爾。此後，戈爾一直在尋找機會「報復」馬斯克。《紐約郵報》引述一位消息人士的話說：「他向其他人吹噓說，他要最後一次機會來打敗馬斯克。他要報復馬斯克讓他丟臉的行為。」

據報導，戈爾會向同事們幸災樂禍地炫耀特斯拉股價的暴跌，就好像他「要為特斯拉股價的下跌負責」。媒體引述另一位人士的話說：「戈爾會編造一個關於馬斯克的故事，然後把鏈接發給我，再給我發一張特斯拉股價的截圖，上面還帶著笑臉。」

針對媒體報導，戈爾否認他向馬斯克尋求報復的指控，並表示，有關他為特斯拉股價暴跌而高興的說法並不屬實。

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