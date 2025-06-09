中石化：陶朱隱園債務 董事長陳瑞隆有協助溝通

中石化（1314）表示，陶朱隱園與中石化無關，且並未有背書保證。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對媒體報導亞太工商聯聯貸案及「陶朱隱園」擔保品處理事宜，中石化（1314）發出澄清稿指出，就中石化的部分與報導與事實不符，特發出四點聲明，強調中石化並未對陶朱隱園背書，與亞太工商聯並無關係，特此澄清。

市場傳出威京集團旗下亞太工商聯於2018年底與銀行團簽下85億元聯貸案，擔保品為全球首座旋轉豪宅「陶朱隱園」，威京集團主席沈慶京被收押後，集團資金調度失常，而亞太工商聯已連續兩個月未繳息，銀行團擬將處分手中的陶朱隱園豪宅擔保品，直接「賣房抵債」。

請繼續往下閱讀...

中石化四點聲明如下:

一、亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

二、媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符，特此澄清。

三、有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依公司權責獨立進行，中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

四、中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯，請市場及投資人鑒察。

中石化表示，將持續秉持公司治理原則，依法揭露重大訊息，如未來有任何相關資訊更新，將依證交法規定即時公告，以確保資訊公開透明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法