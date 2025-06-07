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整到你求和？經濟學人曝川普報復馬斯克狠招

2025/06/07 16:28

川普與馬斯克關係緊張。（法新社）川普與馬斯克關係緊張。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克公開撕破臉，《經濟學人》認為，儘管川普可能不會採取互相毀滅的行動，這並不意味著馬斯克可以高枕無憂，若川普真的決定報復，馬斯克和他的企業仍將面臨巨大風險。

《經濟學人》認為，川普有很多方法可以傷害馬斯克，因此馬斯克求和的動機非常強烈。報導稱，川普的眾多成就之一就是顛覆整個體系，在他的政府中，人們似乎隨時都能說出自己的想法，發出各種荒唐的威脅，例如終止人身保護令、武力奪取格陵蘭島，有一部分並沒有任何後續行動。如今，媒體必須努力分辨哪些是真心話，哪些只是做做樣子。

川普和馬斯克的分手也是如此，馬斯克曾PO文稱，我愛川普就像一個直男愛另一個男人一樣」。5月30日，川普也在白宮舉行記者會，歡送卸下特殊政府雇員身分的馬斯克，並稱讚他在政府效率部（DOGE）的工作。到了6月5日，2人徹底決裂。

川普在Truth Socia平台發文稱，馬斯克瘋了，並威脅要終止馬斯克相關企業的政府合約。馬斯克則在X平台上丟出核戰級爆料，指川普的名字出現在已故淫媒愛潑斯坦的檔案中，還說「這就是檔案未被公開的真正原因」。後來，馬斯克又對網友提議彈劾川普表示贊同，更威脅要退役SpaceX的龍飛船相逼。

報導直言，這些威脅一旦落實，對川普和馬斯克來說都可能災難性的。川普可能會失去一位寶貴的捐助者和社群平台X的影響力；馬斯克的商業利益也可能遭受重創。不過，如果川普真的出招報復，馬斯克和他的企業將面臨巨大的風險。

對於川普前顧問班農提議對馬斯克處以更嚴厲的懲罰，剝奪馬斯克美國國籍，並根據《國防生產法》將他的公司國有化。對此，《經濟學人》認為，此類行動並不現實，剝奪馬斯克的美國國籍需要法官裁定他犯有欺詐罪，而《國防生產法》幾乎肯定不允許突然將私人企業國有化，即使美國正處於戰爭狀態。

但這並不意味著馬斯克可以高枕無憂，他的利益很容易受到更常規措施的影響。據參議院常設調查小組委員會的少數派工作人員稱，當馬斯克今年 1 月進入政府時，他和他的公司受到了 11 個聯邦機構的 65 項潛在或實際監管行動。這些行動包括：特斯拉就其自動駕駛技術撒謊；他的Neuralink致力於開發植入式腦機介面技術，該公司在猴子身上進行的實驗違反《動物福利法》；Space X 在發射火箭時，也多次不遵守法律。

報導認為，去年，像馬斯克這樣的矽谷巨頭之所以支持川普，原因之一是川普承諾提供更有利的監管環境。但密西根大學學者莫伊尼漢表示，他們最終買到的，始終存在一種風險，那就是寡頭統治的局面」。也就是忠於總統的商界領袖可以隨心所欲行事，而那些持批評態度的人則會受到法律的全面制裁。馬斯克或許即將體驗被踢出川普圈子以外的生活，之後才能找到回歸內心的道路。

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