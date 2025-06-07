美國晶片禁令太傷！中國中芯國際賣廠瘦身了

中芯國際宣佈，其全資子公司中芯控股擬出清中芯寧波所有股權。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國中芯國際宣佈，其全資子公司中芯控股擬向IC設計廠國科微出售中芯寧波所有持股，2條8吋產線正式易主。值得注意的是，接手中芯寧波股權的國科微，不僅被美國列入貿易黑名單，還涉及在台成立子公司挖角高科技人才，新竹地院在2024年4月將台灣國科微負責人張柏堅等4人，判處4到6個月不等徒刑。

綜合中媒報導，中芯寧波於2016年10月在寧波註冊成立，主營射頻前端、MEMS感測器等特種製程代工，為中國少有的高階BAW濾波器生產商。最初，公司由中芯國際、大基金、寧波國資共同投資，法定代表人為出身中芯國際的黃河，核心技術和管理團隊以曾在中芯國際從事特種製程研發和生產的專業成員為基礎，並挖角英特爾、台積電、瑞薩和應用材料等廠商的人才。

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依最初的規劃，中芯寧波總投資額約55億人民幣（約台幣229億，以下同），擁有2條8吋產線，分別為N1及N2。熟悉中芯寧波的業內人士稱，N1產線規模相對較小，每月只有數千片產能，其中部分還要用於公司研發。N2產線規劃的產能規模上萬片，原計劃2021年底投產，可惜最後卻因為股東內鬥、管理層更換頻繁、資金不到位等因素，遲遲難以運轉。

2022年前後，中芯寧波陷入動盪，N2產線的資金遲遲到位，董事會又罷免第一任總經理黃河。之後，在第二任總經理樂智平主政期間，中芯寧波向警方報案，以涉嫌職務侵占、商業賄賂等罪名逮捕了黃河。2023年11月14日，前董事兼總經理黃河、前財務負責人王瀛涉嫌挪用資金案一審宣判，均被寧波市北崙區人民法院判處4年徒刑。

中芯寧波的業績欠佳，根據國科微公告顯示，2023年、2024年，中芯寧波淨損分別為8.43億元（約台幣35.1億）、8.13億元（約台幣33.8億）。2025年第一季淨損1.5億元（約台幣6.2億），營運現金流量為-6885萬元（約台幣2.86億）。

由於中芯寧波高層內鬥嚴重，頻繁更換管理階層，大股東中芯國際、大基金、寧波國資等擬退出曾風光一時的中芯寧波。

國科微發佈公告稱，擬收購中芯寧波94.366%股權，包括中芯控股、大基金一期、德悅高鵬、元器利創、寧波經開區產投、聯力昭離、聯力龍朔等9名股東均出清所持股權，寧波甬芯、寧波金帆則分別出售15.212%、2.753%股權，各自保留3.16%、1.84%股權。

中芯國際強調，這筆交易有利於該公司聚焦主業。中芯國際2025年第一季財報顯示，晶圓出貨量較上一季增長15.1%，但產品均價下滑，主要是由於該季8英吋晶圓因關稅導致客戶提前備貨，出貨量增加，結構性帶動產品均價回落。對於第二季，中芯國際給給出相對保守的業績指引，本次被收購的中芯寧波，擁有的正是兩條8吋產線。

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