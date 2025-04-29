貨櫃三雄評估對等關稅影響 美國線前景不悲觀

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亞洲製造地位 短期難取代

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〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅至今，影響美中航線貨量，但國內貨櫃三雄均認為，短期內亞洲製造地位難以取代，因此目前影響的貨量只是遞延，且美國線合約價價量齊揚，顯示美國客戶對未來看法也是正向，其餘航線在關稅90天豁免期保護下，比較不受影響，而包括中東、印度、近洋等航線，前4月平均運費都較去年同期成長約30%~40%，其中，近洋線雖有客戶轉單效應，但目前仍不明顯。

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台北市輪船商業同業公會昨舉行大會，長榮（2603）總經理吳光輝表示，現階段類似於紅海危機、疫情的初期狀況，因有不確定因素，導致貨量減少，後續演變仍需持續觀察。吳光輝說，亞洲製造短期地位難取代，因此短期雖然貨量不佳，但也只是遞延，且占美國線比重60%的長約客戶，今年簽約的價、量都齊揚。

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國內貨櫃三雄均認為，美國總統川普祭出對等關稅，短期內亞洲製造地位難以取代，因此目前影響的貨量只是遞延，且美國線合約價價量齊揚，顯示美國客戶對未來看法也是正向。（美聯社資料照）

陽明（2609）總經理白崑榮表示，近兩週美國的貨量的確不理想，但還是有部分貨品持續出貨，觀察中國輸往美國的貨品中，受到對等關稅影響的貨品約占50%，其餘則是採行其他關稅稅率或是豁免品。

美國購買力 影響貨量關鍵

白崑榮指出，美國關稅政策持續變化，現階段很難評影響，過去美國每年從亞洲進口2200~2300萬個TEU（20呎櫃），短期這些貨量不可能完全被美國製造所取代，且暫時也不會被其他地區製造所取代，因此不需要悲觀，除非未來美國爆發系統性風險，整體經濟惡化導致購買力下降，否則貨品未來繼續出貨機率大。

萬海（2615）總經理謝福隆也坦言，目前美西、美東貨量都不理想，有出貨的商品多屬於客製化家具、工具機、低單價的電商等，預估因關稅壓抑的貨量，最後應該還是會出口，至於近洋線今年前4月運費都比去年同期成長30%。

前4月近洋線運費 年增3成

謝福隆說，目前無法預測關稅協商結果，但今年美國長約運價年增35%~40%，美國的買主願意接受比去年高的運價，基本上比較正向；美國長約占萬海美國線比重30%~35%。

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