川普對等關稅受害者 美國農產品業陷「全面危機」

中美貿易下降，美國農產品出現價格暴跌、訂單取消的情況。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於全球多國對美國川普政府實施的關稅政策強烈反擊，美國農產品產業面臨「全面危機」。據報導，美國農產品出口商警告稱，中國暫停進口美國農產品的一系列措施，導致中美兩國貿易下降，部分美國農產品出現訂單取銷，部分訂單價格也已下跌超過了20%，美國農產品業正陷「全面危機」。

《CNBC》報導，農業運輸聯盟（AgTC）執行董事Peter Friedmann表示，取消購買美國農產品的數量不應被描述為接近危機，這已經一場全面危機。

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據報導，美國一家領先的農業出口組織表示，由於中國停止購買從豬肉到木材等產品，美國農場已遭受「巨額」財務損失，訂單取消導致工人失業。美國農民稱，全球對川普關稅的強烈反應正在損害美國農業，尤其是中國對美國農產品的購買量下降。

美國農業出口商表示，全球對川普關稅的強烈反應正在對他們造成打擊，尤其是中國對美國農產品的購買量下降，導致出口訂單取消和裁員。

據報導，在2月下旬時，美國華盛頓州中部的一家草料出口商表示，由於中國客戶已取消了8批貨物，不得不立即停止所有正在處理的訂單，並裁員四分之一以應對危機。

貨運數據公司統計，截至4月14日，中美船舶運輸量急劇下降，較上一週下降超過22%、年減44%。美國農產品出口商警告稱，中國市場難以被取代，目前由於中美兩國貿易下降，美國農產品的價格已經受到影響，一些產品的價格已經下降超過了20%。

《紐約時報》指出，根據美國農業部的數據，中國消費了美國農產品出口總量的14%。2024年中國進口了價值超過270億美元的農產品及相關產品，是美國農產品的第三大進口國，僅次於墨西哥和加拿大。

在川普第一任政府執政期間，美國和中國之間持續兩年的貿易戰導致了美國對中國農產品出口減少了約257億美元。這次情況可能會更糟。

專家指出，倘若中國全面停止進口美國農產品，包括黃豆、玉米、豬肉、加工食品等產業將受衝擊，主要受影響的農業地區包括愛荷華州、伊利諾州、內布拉斯加州、明尼蘇達州。

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