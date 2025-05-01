三星晶片獲利大減 宣布蓋牌不發財測

三星電子（Samsung）近日公布第1季財報。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung）近日公布第1季財報後，放棄對本季提出業績展望，並警告美國的關稅政策可能衝擊智慧手機在內主力產品的需求，半導體業務今年也面臨更大不確定性。

《財聯社》報導，三星表示，受關稅壓力影響，預計半導體業務將全年面臨較大不確定性，而智慧型手機出貨量將在第2季面臨風險。

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三星第1季營收79.1兆韓元（約新台幣1.7兆元），年增10％；首季淨利為8.22兆韓元（約新台幣1847億元），較去年同期6.75兆韓元（約新台幣1516億元）成長21.7％；營業利益6.7兆韓元（約新台幣1506億元），年增1.2％。

晶片部門銷售額下降17％至25.1兆韓元（約新台幣5641億元），營業淨利為1.1兆韓元（約新台幣247億元），較去年同期下滑42％；營收則降至25.1兆韓元（約新台幣5641億元）。

報導指出，儘管三星獲利能力略有提升，但這並不是值得投資者歡呼，因為利潤成長的原因是消費者擔心美國關稅，紛紛提前搶購智慧型手機和晶片，這也意味著三星今年剩餘幾個月的產品需求可能會受到抑制。

對此三星也坦承，全球貿易緊張局勢「使得預測未來業績變得困難」，如果不確定性消失，預計下半年業績將會改善。

三星還提醒，因部分客戶提前拉貨，可能導致今年下半年需求下滑。而近期全世界貿易情勢緊張，加上經濟成長趨緩，造成總體經濟不確定性增加，故難以預測未來的業務表現，所以三星決定不發財測。

3月美國總統川普宣布將對中國商品徵收高額關稅，同時美國對華出售人工智慧（AI）晶片的限制也愈發嚴格，三星表示，這可能會抑制中國市場對三星生產的一些電子元件的需求，例如晶片和智慧型手機顯示器。中國是三星電子最大的市場。

此外，川普先前還宣布將向包括南韓、越南等多個國家徵收所謂的「對等關稅」，這些國家都是三星智慧型手機和顯示器的重要生產地，儘管這些互惠關稅已被暫時推遲，但仍可能動搖三星供應鏈的穩定性。

Susquehanna分析師Mehdi Hosseini指出，三星第1季營業利益優於預期，部分原因在於客戶在新一輪關稅上路前提前拉貨，三星目前受惠於來自非輝達客戶的中低階AI晶片需求，但這類需求可能難以持續。

而《彭博》指出，在三星的半導體部門中，合約晶片製造業務陷入困境，因缺乏主要客戶的重要訂單而受到拖累，與台積電（2330）的競爭變得更加困難。根據TrendForce數據，截至2024年第3季度，台積電佔全球晶圓代工市場近3分之2的市場，而三星僅佔9.3%。

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