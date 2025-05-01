晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星晶片獲利大減 宣布蓋牌不發財測

2025/05/01 11:03

三星電子（Samsung）近日公布第1季財報。（路透資料照）三星電子（Samsung）近日公布第1季財報。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung）近日公布第1季財報後，放棄對本季提出業績展望，並警告美國的關稅政策可能衝擊智慧手機在內主力產品的需求，半導體業務今年也面臨更大不確定性。

《財聯社》報導，三星表示，受關稅壓力影響，預計半導體業務將全年面臨較大不確定性，而智慧型手機出貨量將在第2季面臨風險。

三星第1季營收79.1兆韓元（約新台幣1.7兆元），年增10％；首季淨利為8.22兆韓元（約新台幣1847億元），較去年同期6.75兆韓元（約新台幣1516億元）成長21.7％；營業利益6.7兆韓元（約新台幣1506億元），年增1.2％。

晶片部門銷售額下降17％至25.1兆韓元（約新台幣5641億元），營業淨利為1.1兆韓元（約新台幣247億元），較去年同期下滑42％；營收則降至25.1兆韓元（約新台幣5641億元）。

報導指出，儘管三星獲利能力略有提升，但這並不是值得投資者歡呼，因為利潤成長的原因是消費者擔心美國關稅，紛紛提前搶購智慧型手機和晶片，這也意味著三星今年剩餘幾個月的產品需求可能會受到抑制。

對此三星也坦承，全球貿易緊張局勢「使得預測未來業績變得困難」，如果不確定性消失，預計下半年業績將會改善。

三星還提醒，因部分客戶提前拉貨，可能導致今年下半年需求下滑。而近期全世界貿易情勢緊張，加上經濟成長趨緩，造成總體經濟不確定性增加，故難以預測未來的業務表現，所以三星決定不發財測。

3月美國總統川普宣布將對中國商品徵收高額關稅，同時美國對華出售人工智慧（AI）晶片的限制也愈發嚴格，三星表示，這可能會抑制中國市場對三星生產的一些電子元件的需求，例如晶片和智慧型手機顯示器。中國是三星電子最大的市場。

此外，川普先前還宣布將向包括南韓、越南等多個國家徵收所謂的「對等關稅」，這些國家都是三星智慧型手機和顯示器的重要生產地，儘管這些互惠關稅已被暫時推遲，但仍可能動搖三星供應鏈的穩定性。

Susquehanna分析師Mehdi Hosseini指出，三星第1季營業利益優於預期，部分原因在於客戶在新一輪關稅上路前提前拉貨，三星目前受惠於來自非輝達客戶的中低階AI晶片需求，但這類需求可能難以持續。

而《彭博》指出，在三星的半導體部門中，合約晶片製造業務陷入困境，因缺乏主要客戶的重要訂單而受到拖累，與台積電（2330）的競爭變得更加困難。根據TrendForce數據，截至2024年第3季度，台積電佔全球晶圓代工市場近3分之2的市場，而三星僅佔9.3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財