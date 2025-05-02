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台幣漲瘋了！早盤狂飆逾8角 直抵31.14元

2025/05/02 12:32

大行情來了！早盤狂飆逾8角，直抵31.14元（記者陳梅英攝）大行情來了！早盤狂飆逾8角，直抵31.14元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美科技股財報亮眼帶動美股勁揚，台股受到連動也大漲逾400點，新台幣兌美元匯率更是在市場大舉拋售美元下，不但直接升破32元整數大關，更在摜破31.5元關卡後一路飆升至31.14元、央行進場調節，升勢才止住，中午暫時收在31.394元、升值6.23角，台北外匯經紀公司成交量14.9億美元。

新台幣4月下旬隨對等關稅暫緩、台股重振雄風，一路從32.5元價位快攻至4月底以32.017元收盤，4月勁揚逾1角、升幅3.64%，在主要亞幣中僅次於日圓。

今日在台股大漲、亞幣同步走揚下，台幣持續走升，且升值力道越發猛烈，早盤以32.1元開出後，隨即連破兩道重要關卡，最高升抵31.14元、飆升8.77角，匯價創下2024年1月16日以來新高。

匯銀人士指出，美國財長貝森特表態要聯準會降息是一項重要訊號，近期美國公布的就業職缺、請領失業救濟金等數據不佳也令市場警惕，若今晚美國公布的失業率上升，Fed不急著的態度是否出現變化，有待觀察。

在市場對於Fed降息期待加深下，投資人積極尋求美元資產的分散，加上台股續揚，外資熱錢持續湧入，出口商也不再等待，美元需求減少，推升台幣升勢一發不可收拾。

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