中國光電一哥隆基綠能 2024淨虧損383億

盲目擴產自食後果！中國光電一哥隆基綠能2024淨虧損383億 創11年來首度年虧損（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球光電產業產能過剩、價格競爭激烈的背景下，中國中國「光電一哥」隆基綠能2024年淨虧損86.18億人民幣（約新台幣383.5億元），年減180%，創下2013年以來的首次年度虧損，董事長鍾寶申表示，公司在2024年遭遇史上最困難局面，雖然第1季淨虧損情況有所改善，年減了38.89%至14.36億人民幣（約新台幣63.9億元），但產業危機仍未完全解除。

外媒報導，2024年，中國光電產業仍在劇烈震盪中前進，隆基也未能倖免，受矽片和組件價格大幅下滑影響，隆基2024年全年營收825.8億人民幣（約新台幣3674.81億元），年減36.23%，淨利巨虧86.18億元，年減180%，創下2013年以來的首次年度虧損。

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扣非後淨虧損87.47億人民幣（約新台幣389.24億元），經營活動現金流為負4.72億人民幣（約新台幣21億元），較去年同期下降158.21%。

隆基指出，營收大幅下滑主要是組件和矽片等主要產品價格下降影響，營業成本較前年同期下降27.54%，主要係原物料價格下降。具體來說，受產業供需錯配、非理性低價競爭影響，產業各環節產品價格和毛利率大幅下降，導致公司營業收入、營業利潤、聯營企業（光電產業）投資收益下降較多，提列的資產減損損失和信用減損損失同步增加。

不過，得益於庫存管理優化、成本控制和投資收益增加，2025年Q1淨虧損改善，但危機仍未完全解除。

隆基Q1營收136.52億人民幣（約新台幣607.51億元），年減22.75%，淨虧損收窄至14.36億人民幣（約新台幣63.9億元），較去年同期的23.50億人民幣（約新台幣104.57億元）減少了38.89%。淨利的改善主要得益於三方面因素，加強庫存管理導致存貨跌價損失減少、精兵簡政措施有效降低期間費用、以及部分處置並將中晶科技剩餘股權轉至交易性金融資產核算增加投資收益。

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