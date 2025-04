台日韓繁榮靠犧牲美國利益？川普：無需向他們致歉

川普近日接受大西洋月刊(The Atlantic)專訪,他在訪談中表示第2任期的自己「治理美國和全世界」。(彭博)

〔財經頻道/綜合報導〕川普近日接受大西洋月刊(The Atlantic)專訪,他在訪談中表示第2任期的自己「治理美國和全世界」,對於台灣、日本和南韓是否質疑川普政府的對待方式,他認為無需致歉,「那些國家靠著犧牲美國變得繁榮」。

根據韓國媒體news1報導,川普接受大西洋月刊專訪表示,「我在第1任期做了兩件事,治理國家和生存」,並稱當時有一堆腐敗分子,應是暗示曾對他展開調查的檢察官。

川普接著說:「在第二任期,我治理國家,還有這個世界。」

南韓NEWS1引述大西洋月刊指出,被問及對於台灣、日本和南韓等是否質疑作為美國盟友的待遇時,川普回答美國長期受到其他國家惡劣對待,不需要向任何國家道歉,那些國家的繁榮是建立在犧牲美國之上,「我要保護美國」。

報導指出,有些美國盟友稱川普「轉眼就毀掉全世界」(blowing it up with a twinkle in his eye),川普似乎不置可否,還說自己玩得蠻開心,「就我現在在做的事情來說,其實我玩的蠻開心。你知道,我做的事情是很嚴肅的」。

