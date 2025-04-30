台日韓繁榮靠犧牲美國利益？川普：無需向他們致歉

川普近日接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪，他在訪談中表示第2任期的自己「治理美國和全世界」。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普近日接受大西洋月刊（The Atlantic）專訪，他在訪談中表示第2任期的自己「治理美國和全世界」，對於台灣、日本和南韓是否質疑川普政府的對待方式，他認為無需致歉，「那些國家靠著犧牲美國變得繁榮」。

根據韓國媒體news1報導，川普接受大西洋月刊專訪表示，「我在第1任期做了兩件事，治理國家和生存」，並稱當時有一堆腐敗分子，應是暗示曾對他展開調查的檢察官。

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川普接著說：「在第二任期，我治理國家，還有這個世界。」

南韓NEWS1引述大西洋月刊指出，被問及對於台灣、日本和南韓等是否質疑作為美國盟友的待遇時，川普回答美國長期受到其他國家惡劣對待，不需要向任何國家道歉，那些國家的繁榮是建立在犧牲美國之上，「我要保護美國」。

報導指出，有些美國盟友稱川普「轉眼就毀掉全世界」（blowing it up with a twinkle in his eye），川普似乎不置可否，還說自己玩得蠻開心，「就我現在在做的事情來說，其實我玩的蠻開心。你知道，我做的事情是很嚴肅的」。

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