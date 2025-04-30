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慘！中國海運爆「空班潮」 輸美貨量雪崩5成

2025/04/30 10:11

美國總統川普向中國徵收高關稅，正重創美中貨櫃運輸量。（路透資料照）美國總統川普向中國徵收高關稅，正重創美中貨櫃運輸量。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普向中國徵收高關稅，正重創美中貨櫃運輸量。外媒報導，美國港口進口驟減，導致物流業與港口城市就業風險升高，近期中國至美國的貨櫃運輸需求下滑30%至逾50%。

美國總統川普啟動的145%對中全面關稅，使許多美國進口張因高關稅急踩煞車，Freightos分析主管Levine表示，有報告顯示，近期中國至美國的貨櫃運輸需求下滑30%至逾50%。

Levine估計，船舶公司透過「空班」與停航來對應，未來數週將撤除28%至美西、42%至美東的運力。

雖然美國企業此前大量備貨暫可撐住一段時間，但若高關稅未退場，孩童用品、運動器材與生活雜貨恐將出現缺貨潮，進口商也將面臨轉嫁不掉的成本壓力。

Freightos Terminal數據顯示，雖然整體需求驟降，但中國與東南亞港口運費呈現兩樣情，4月初川普宣布互徵關稅後一週內，上海與越南西貢港到加州長灘的價格均曾大漲逾40%。

但此後，上海航線價格反跌逾3成，西貢則維持高檔，顯示業者正加快轉向越南、泰國、印度等供應鏈替代地。

不過Levine指出，來自東南亞的需求雖有成長，但難以完全補上中國出口的大缺口。

根據美國人口普查局數據，2024年洛杉磯港中國貨比重高達51%、長灘港為61%，其他如塔科馬、奧克蘭、西雅圖也逾3成，意味著若失去中國貨源，從港口工人、倉儲人員到當地餐飲業，將面臨連鎖打擊。

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