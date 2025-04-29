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美國若維持高關稅 半導體銷量 明年恐縮水34%

2025/04/29 05:30

加拿大半導體研調公司TechInsights發布研究報告指出，如果美國維持目前的高關稅政策，今明兩年全球半導體市場將受到嚴重衝擊，尤其是明年全球銷售量可能萎縮34%。（路透資料照）加拿大半導體研調公司TechInsights發布研究報告指出，如果美國維持目前的高關稅政策，今明兩年全球半導體市場將受到嚴重衝擊，尤其是明年全球銷售量可能萎縮34%。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大半導體研調公司TechInsights發布報告指出，如果美國維持目前高關稅政策，今、明年全球半導體市場將受到嚴重衝擊，尤其是明年全球銷售量可能萎縮三十四％。

美國總統川普重返白宮以來，以中國在類鴉片毒品芬太尼貿易中扮演重要角色為由，在今年二、三月對中國進口商品加徵二十％關稅，四月二日以後再對中國進口商品徵收一二五％對等關稅，累計對中國進口商品徵收的關稅已達一四五％；中國則對美國進口商品祭出一二五％報復性關稅，更限制稀有金屬出口。

TechInsights在四月稍早預估，若今年全球經濟成長率達三．二％，關稅水準為十％，今年全球半導體銷售金額將達七七七○億美元，明年成長至八四四○億美元。

報告假設兩種情境，若美中之間關稅維持在一○○％以上，全球關稅維持在四十％以上，今年全球經濟成長率將降至一．二％，對全球半導體市場將造成「嚴重衝擊」，今年全球銷售金額將較四月預估萎縮十．四％、至六九六○億美元，明年則將萎縮三十四％、至五五七○億美元。

若美國對中國的關稅降至三十％至四十％，全球關稅水準略升至二十％至四十％，今年全球經濟成長率將達二．二％，對全球半導體市場將造成「中等衝擊」，今年全球銷售金額將較四月預估下跌五．三％、至七三六○億美元；明年則將萎縮十七．二％、至六九九○億美元。

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