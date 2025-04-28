晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉搶搭AI順風車 資訊軟體百花齊開

2025/04/28 05:30

記者歐宇祥／專題報導

上週電子股沉浮，不過受惠避險資金轉進、以及AI軟體應用面的長期需求持續看旺，資訊軟體族群股價表現強勢。其中以系統整合廠大綜（3147）週漲幅高達36%最高，資安廠創泓科技（7714）、中小型系統整合廠華經（2468）週漲近20％，邁達特（6112）也週漲近19%。

半導體廠拉貨 大綜首季營運增溫

大綜上週五再收漲停，登上282.5元新天價。該公司指出，因核心業務資訊基礎建設、資料中心等網路機房建設需求增溫，尤其以半導體龍頭大廠的伺服器需求暢旺，帶動首季營運增溫，正謹慎觀察關稅90天延緩期的拉貨狀況，若有急單挹注，就有望推升第二季營收，唯目前尚未顯現。

而台灣資安大會甫落幕，創泓科技上週股價表現也頗為不俗，除營運立基於資安剛性需求外，創泓也切入無人機領域，近期與其昜先進科技簽約合作，展開無人機AI智慧應用領域的高度合作，包含無人機AI辨識及追蹤系統共同開發、全球市場共同銷售等，強化AI無人機應用。

而資訊服務商叡揚（6752）上週股價也週漲17%、收在162.5元。叡揚近年積極將AI技術導入旗下各產品線，包含人力資源管理、CRM（客戶關係管理）等，其ESG碳盤查產品零碳雲、資安整合服務也持續推展，董座張培鏞日前表示，過往客戶以金融、政府單位為主，未來將強化製造業客戶耕耘，並正研議海外發展計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財