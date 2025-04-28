〈財經週報-熱門族群〉搶搭AI順風車 資訊軟體百花齊開

記者歐宇祥／專題報導

上週電子股沉浮，不過受惠避險資金轉進、以及AI軟體應用面的長期需求持續看旺，資訊軟體族群股價表現強勢。其中以系統整合廠大綜（3147）週漲幅高達36%最高，資安廠創泓科技（7714）、中小型系統整合廠華經（2468）週漲近20％，邁達特（6112）也週漲近19%。

半導體廠拉貨 大綜首季營運增溫

大綜上週五再收漲停，登上282.5元新天價。該公司指出，因核心業務資訊基礎建設、資料中心等網路機房建設需求增溫，尤其以半導體龍頭大廠的伺服器需求暢旺，帶動首季營運增溫，正謹慎觀察關稅90天延緩期的拉貨狀況，若有急單挹注，就有望推升第二季營收，唯目前尚未顯現。

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而台灣資安大會甫落幕，創泓科技上週股價表現也頗為不俗，除營運立基於資安剛性需求外，創泓也切入無人機領域，近期與其昜先進科技簽約合作，展開無人機AI智慧應用領域的高度合作，包含無人機AI辨識及追蹤系統共同開發、全球市場共同銷售等，強化AI無人機應用。

而資訊服務商叡揚（6752）上週股價也週漲17%、收在162.5元。叡揚近年積極將AI技術導入旗下各產品線，包含人力資源管理、CRM（客戶關係管理）等，其ESG碳盤查產品零碳雲、資安整合服務也持續推展，董座張培鏞日前表示，過往客戶以金融、政府單位為主，未來將強化製造業客戶耕耘，並正研議海外發展計畫。

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