〈財經週報-本週熱點〉景氣燈號續亮黃紅燈 首季經濟成長率可望上修

受到股價及製造業營業氣候測驗點影響，3月景氣燈號續亮黃紅燈機會大。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有三大重要數據公布，國發會將發布3月景氣燈號，受到股價指數以及製造業營業氣候測驗點可能掉分影響，3月景氣燈號續亮黃紅燈機會大；另，首季出口表現優於預期，行政院主計總處預估第一季經濟成長率3.46%，有望上修。

國發會景氣燈號由9項指標構成，其中，3月因廠商躲關稅，提前出貨，出口值創下歷史新高，預期海關出口這項指標仍續亮紅燈；但3月台股隨美股震盪，大幅修正，股價指數可能從紅燈掉落至黃紅燈減1分，且美國對等關稅衝擊製造業信心，台經院公佈製造業營業氣候測驗點指數重摔，也可能掉分，景氣燈號可能續亮黃紅燈。

請繼續往下閱讀...

主計總處將公布第一季國民所得概估統計。根據主計總處2月26日最新預測，因考量川普可能祭出的關稅戰，將影響全球經貿，主計總處下修今年經濟成長率至3.14％，今年一至四季預測值分別為3.46%、3.30%、3.18%、2.69%。

由於首季海關進出口值表現遠優於預期，不排除首季GDP成長率有望高於預測值3.46%。

川普關稅政策反覆 4月PMI恐受影響

另外，中經院本週將發布4月製造業採購經理人指數（PMI），由於美國總統川普關稅政策反覆，勢必影響4月PMI表現。

根據中經院資料，3月台灣PMI回升至54.2，連續2個月高於50，呈現擴張。五項組成指標中，經季調的新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨則呈現擴張。中經院分析指出，主要是川普對等關稅實施前，廠商急著拉貨，此為短急單，能否長期支撐指數有待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法