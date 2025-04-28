晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-本週熱點〉景氣燈號續亮黃紅燈 首季經濟成長率可望上修

2025/04/28 05:30

受到股價及製造業營業氣候測驗點影響，3月景氣燈號續亮黃紅燈機會大。（資料照）受到股價及製造業營業氣候測驗點影響，3月景氣燈號續亮黃紅燈機會大。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週有三大重要數據公布，國發會將發布3月景氣燈號，受到股價指數以及製造業營業氣候測驗點可能掉分影響，3月景氣燈號續亮黃紅燈機會大；另，首季出口表現優於預期，行政院主計總處預估第一季經濟成長率3.46%，有望上修。

國發會景氣燈號由9項指標構成，其中，3月因廠商躲關稅，提前出貨，出口值創下歷史新高，預期海關出口這項指標仍續亮紅燈；但3月台股隨美股震盪，大幅修正，股價指數可能從紅燈掉落至黃紅燈減1分，且美國對等關稅衝擊製造業信心，台經院公佈製造業營業氣候測驗點指數重摔，也可能掉分，景氣燈號可能續亮黃紅燈。

主計總處將公布第一季國民所得概估統計。根據主計總處2月26日最新預測，因考量川普可能祭出的關稅戰，將影響全球經貿，主計總處下修今年經濟成長率至3.14％，今年一至四季預測值分別為3.46%、3.30%、3.18%、2.69%。

由於首季海關進出口值表現遠優於預期，不排除首季GDP成長率有望高於預測值3.46%。

川普關稅政策反覆 4月PMI恐受影響

另外，中經院本週將發布4月製造業採購經理人指數（PMI），由於美國總統川普關稅政策反覆，勢必影響4月PMI表現。

根據中經院資料，3月台灣PMI回升至54.2，連續2個月高於50，呈現擴張。五項組成指標中，經季調的新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨則呈現擴張。中經院分析指出，主要是川普對等關稅實施前，廠商急著拉貨，此為短急單，能否長期支撐指數有待觀察。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財