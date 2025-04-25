綜所稅 690萬戶有感減稅

今年綜所稅申報有多項減稅利多，初估減稅利益至少243億元，全國約690萬申報戶有感減稅。（資料照，記者鄭琪芳攝）

今年申報有多項減免利多 租屋族及育兒家庭省最多

今年綜所稅申報減稅措施

〔記者鄭琪芳／台北報導〕報稅季即將開跑，今年綜所稅申報有多項減稅利多，基本生活費、免稅額、標準扣除額均調高，薪資所得、身心障礙、幼兒學前及房租支出特別扣除額也大幅調高，初估減稅利益至少二四三億元，全國約六九○萬申報戶有感減稅，尤其租屋族及育兒家庭省最多。

報稅季來臨，北區國稅局指出，今年辦理綜所稅申報，適用多項新修正的減免規定。 （記者鄭琪芳攝）

對等關稅影響 可申請延分期繳納

報稅季來了，財政部舉辦「手機報稅趣，好禮歡樂送」抽獎活動，總獎額超過500萬元。（記者鄭琪芳攝）

財政部昨召開「所得稅結算申報記者會」，賦稅署長宋秀玲表示，預估今年綜所稅申報約六九○萬件、營所稅約一一○萬件；為因應美國關稅影響，今年申報期限延長一個月，為五月一日至六月三十日，所得及扣除額資料查詢期間為四月二十八日至六月三十日；且企業及個人若因對等關稅影響而繳稅困難，可申請免加息延分期繳納，延期最長一年、分期最長三年。

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財政部昨舉辦「所得稅結算申報記者會」。（記者鄭琪芳攝）

標準扣除額調高至13.1萬元 增加7千元

北區國稅局長李怡慧說明，今年申報綜所稅有多項減免規定，其中每人基本生活費調為二十一萬元、調高八千元。以適用基本生活費差額的四口之家為例，將可多扣除三．二萬元，若所得及扣除額等不變，以稅率十二％計算，可少繳三八四○元。

另，因物價漲幅達調整門檻，綜所稅免稅額調高至九．七萬元、上調五千元；標準扣除額十三．一萬元、調高七千元；薪資所得及身心障礙特別扣除額二十一．八萬元、調高一．一萬元；綜所稅課稅級距、退職所得免稅額也調高。此外，所得基本稅額免稅額調高，其中基本所得額免稅額調高至七五○萬元，保險死亡給付免稅額調高至三七四○萬元。

李怡慧指出，育兒家庭也可減輕負擔，幼兒學前特別扣除額適用年齡擴大至六歲以下，且扣除額調高為第一名子女十五萬元、第二名及以上二十二．五萬元，同時取消「排富條款」規定。

房租支出由列舉扣除改列特別扣除

此外，房租支出也由列舉扣除改列特別扣除，每一申報戶扣除上限由十二萬元調高至十八萬元，新增本人、配偶及受扶養直系親屬在境內無自有房屋（排除五種例外情形），並增訂「排富條款」，排除適用稅率二十％以上、股利所得按二十八％分開計稅或適用最低稅負制者，租屋族將可受惠。

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