高關稅注定不會長久！經濟學家剖析美國歷次政策 揭轉捩點

興業銀行首席經濟學家魯政委表示，逆歷史浪潮而動的高關稅政策注定不可持續，而關稅政策的轉折點通常伴隨著貨幣制度的根本性變化。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普的高關稅政策，不僅讓全球金融陷入動盪，也引發經濟衰退風險，至於此次關稅戰又要如何畫下句點？興業銀行首席經濟學家魯政委表示，逆歷史浪潮而動的高關稅政策注定不可持續，他指出，民眾對高物價的不滿、國內利益團體的反對、貿易夥伴的反制等，都可能使貿易保護出現轉折。

他指出，關稅政策的轉折點通常伴隨著貨幣制度的根本性變化，如美元的大幅貶值，或黃金產量的顯著增長，這意味著，或許存在著貨幣制度與關稅之間的權衡（trade-off），國際收支的過度失衡終須得到修正。

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外媒報導，興業銀行指出，貿易政策目的可歸因於3個「R」：收入（Revenue）、限制（Restriction）以及互惠（Reciprocity）。

據此，美國建國以來的貿易政策可分為3個階段，1是1789年至1933年的貿易保護主義時期，期間關稅大幅波動。美國獨立戰爭與南北戰爭之間，尚處於工業化早期，保護幼稚產業與提升財政收入是美國提高關稅的主要原因。 1863年至1933年，隨著稅源的多樣化，保護產業和捍衛金本位成為美國提高關稅的主要原因。

2是1934年至1973年的自由貿易主義時期，此時美國工業已成熟，透過互惠協定促進出口成為主要目標，關稅水準大幅下降。不過，在美國工業相對實力弱化、國際收支失衡的70年代初，貿易保護主義再度抬頭。

3是1974年以來，美國進入了低關稅，但非關稅壁壘複雜的貿易政策新階段。

魯正委分析指出，不難發現，美國每過幾10年就會出現1次貿易保護主義抬頭的現象。從1828年可憎關稅法到1897年丁利關稅法相隔69年；再到斯姆特—霍利關稅法約33年；41年後迎來了尼克森衝擊；再過47年川普開始濫用關稅政策。

保護國內產業、改善國際收支、降低財政赤字是貿易保護主義不變的動機。在美國工業化早期，保護國內產業的動機更加強烈；而隨著美國經濟成熟、美元成為全球本位幣，國際收支與財政收支的失衡逐漸成為貿易保護的誘因。

但逆歷史浪潮而動的高關稅政策注定不可持續，隨著全球化的深入，高關稅持續的時間越來越短。可憎關稅法後5年，即1833年，美國國會通過了降低關稅的妥協法案；斯姆特—霍利關稅法後4年，美國兩院通過了《互惠貿易協定法》；二戰後全球化的深入使得高關稅更難以存續，尼克森的額外關稅政策僅持續了不到1年。僅丁利關稅法恰逢全球黃金產量成長，存續了較長時間。

高關稅終結的直接原因更加複雜，美國民眾對高物價的不滿、國內利益集團的反對、貿易夥伴的反制等都可能使貿易保護出現轉折。

不論降低關稅的直接誘因為何，關稅政策的轉折點通常伴隨著貨幣制度的根本性變化，如美元的大幅貶值，或黃金產量的顯著增長，這意味著，或許存在著貨幣制度與關稅之間的權衡（trade-off），國際收支的過度失衡終須得到修正。

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