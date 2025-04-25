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關稅戰撐不住了？中國大飛機遭爆9成零件仰賴美歐 傳北京低頭

2025/04/25 19:13

中國C919因90%的零組件仰賴美國等西方國家，傳出北京決定對一些飛機零件給予關稅豁免。（美聯社）中國C919因90%的零組件仰賴美國等西方國家，傳出北京決定對一些飛機零件給予關稅豁免。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國官方對美國商品課徵高關稅的態度尚未放軟，卻面臨嚴酷現實考驗，繼悄悄豁免美製晶片125%關稅後，傳出中國宣稱「國產」大飛機C919，因90%的零組件仰賴美國等西方國家，中國決定對一些飛機零件給予關稅豁免。

中國為反制美國對等關稅，下令國內航空公司停止接收波音飛機，並同步停止採購美國飛機設備及零件。由於中國拒收飛機，目前已有3架飛機從中國運回美國。波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）直指，「我們不會繼續為那些不願接收飛機的客戶製造飛機，同時會將這些飛機轉售給想要的人」。

這批被中國拒收的「現貨」飛機已成國際航空公司的搶手貨，馬航集團董事經理依茲漢依斯邁日前透露正與波音洽談，希望接手部分飛機以擴充機隊。印度航空也向波音表達，希望接手這批原本要交付中國客戶飛機，藉此獲得更優先的交付順位，以助擴充機隊恢復其市佔率。

中國強硬的反制態度，恐衝擊中國商飛的C909 和 C919 飛機。亞太經濟研究院（Asia-Pacific Economics）執行長比斯瓦斯（Rajiv Biswas）告訴《南華早報》，除非中國政府免除美國商用飛機和零件進口的125%關稅，否則中國商用航空業將面臨巨大的衝擊。

康奈爾大學學者張文東（Zhang Wendong，音譯）稱，中國商飛雖然沒有受到直接關稅的影響，但其依賴美國零組件，目前中國對這些美國商品課徵125%的關稅，恐威脅 C919 的生產時間表。

張說，C919高達90% 的零件依賴美國和西方供應商，包括 CFM LEAP 發動機和漢威聯合國際的電子設備。他說，在 2035 年之前，C909 或 C919 的零組件完全在中國國內採購「不太可能發生」。

由於對西方零組件依賴高，傳出北京態度急轉彎。一位航空業高層告訴《CNN》，除半導體外，中國還決定對一些飛機零件給予關稅豁免，包括發動機和起落架。

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