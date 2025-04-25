美國「新次貸危機」再起？哈佛大學急售私募股權資產

消息指出，哈佛大學可能會拋售私募股權資產。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕耶魯大學日前才傳出正尋求出售高達60億美元（約1966億元新台幣）的私募股權基金持股，如今又有消息指出，哈佛大學可能也會拋售私募股權資產。知情人士表示，哈佛大學的捐贈基金，目前正進入與潛在買方的深入談判階段，擬出售大約10億美元（約327億元新台幣）的私募股權基金持股。此舉正值哈佛大學面臨財務不確定性、川普施壓威脅加劇，以及非流動性資產報酬的市場低迷時期。

《彭博》報導，知情人士稱，哈佛管理公司 （Harvard Management Co. ） 正在和投行傑富瑞瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc.）合作，透過所謂的「次級市場交易」，將這批10億美元的投資組合出售給私人股權投資公司「Lexington Partners」。

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Lexington 是跨國控股公司「富蘭克林資源」（Franklin Resources Inc.） 旗下的子公司，是全球最大私募次級市場投資者之一。

知情人士表示，Lexington最終可能會在收購過程中引入其他合作夥伴共同參與交易，但交易條款尚未最終確定，仍有變數。

根據截至去年6月的年度財報，哈佛大學將530億美元（約1.73兆元新台幣）捐贈基金中的近40%，配置於私募股權。雖然哈佛大學較晚投入私募股權領域，但近年來大幅加碼。該基金過去10年來的平均年化報酬率為 7.6%， 最近一個會計年度的報酬率則達 9.6%。

哈佛管理公司未立即回應評論請求，Lexington 和傑富瑞的發言人則拒絕評論。

近年私募股權市場出現退出困難，投資報酬延遲狀況，使哈佛大學等大學在資金流動性上受到壓力，由於無法快速從私募資產變現，迫使這些大學更加依賴公開市場的股票與債券，來支應短期資金需求。

川普政府已凍結哈佛總計22億美元的跨年度研究補助，理由是該校未能落實民權法，來保護猶太學生的權益。哈佛本週對聯邦政府提起訴訟，在拒絕配合行政要求進行調整後，雙方衝突進一步升高。今年稍早，哈佛也宣布暫停招聘教職員工。

川普還暗示，美國國稅局（IRS）應將哈佛視為「政治實體」課稅，此舉將嚴重衝擊該校財務，並妨礙其向富有校友募款的能力。

不過其中1名知情人士指出，哈佛大學尋求出售私募次級投資組合的行動，早在川普宣布新一輪關稅，以及和哈佛大學之間的新一輪衝突之前，就已經開始了。

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