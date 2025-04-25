中國bye bye？蘋果擬將在美銷售的 iPhone 組裝全數移到印度

蘋果公司加速去中，提升印度組裝產能。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》引述知情人士消息稱，川普的貿易戰迫使蘋果公司放棄中國市場，蘋果計劃最快在明年將所有在美國銷售的 iPhone 組裝轉移到印度。

報導指出，蘋果公司建立多元化供應鏈的步伐，比投資人預想的更快，據悉，蘋果希望到 2026 年底，將每年在美國市場銷售的 6000 多萬支 iPhone，全部從印度採購，這意味著蘋果將把印度的 iPhone 產量增加1倍。

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研究公司 Futurum Group 執行長紐曼（Daniel Newman）表示，這對於蘋果保持增長和發展勢頭而言是一個重要舉措，「我們正看到擁有這些資源的公司如何以光速行動來應對關稅風險」。

報導提及，近20年來，蘋果公司在中國投入巨資打造世界一流的生產線，大部分 iPhone 都是在中國透過富士康等第三方組裝，而中國一直是川普關稅政策鎖定對象。在川普宣布加徵關稅導致蘋果市值蒸發 7000 億美元之後，該公司急於將印度製造的 iPhone 出口到美國，以避免高關稅。

報導稱，近年來，蘋果已開始印度塔塔和富士康合作，穩步提升印度的產能，但大部分智慧型手機仍在中國組裝。

對於上述報導，蘋果拒絕發表評論。

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