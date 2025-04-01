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財經青紅燈》拿江蕙來炒股？

2025/04/01 05:30

天后江蕙今年復出，將在高雄、台北共舉行20場演唱會，今年一月實名制登記購票由寬宏（6596）這家公司負責，演唱會門票幾乎是秒殺、向隅者眾，不過寬宏上週一（24）晚上宣布，若是持股1000股以上的股東，就有機會獲得這次江蕙演唱會門票。

寬宏這次開出的條件，必須要持股1000股以上，而且最晚須在昨天（31日）買進，才能出現在今年寬宏股東會的股東名冊上；不過，讓人不能理解的是，寬宏應該選擇4月1日或之後再公布這項對股東的優惠措施，看過戶日時還有哪些股東持有寬宏股票1000股以上，這才是對較長期持有股東的回饋。

但寬宏卻給原本不是股東、卻想參加江蕙演唱會的投資人畫一個大餅，只要在3月25日至3月31日買1000股以上寬宏股票，就有機會入手江蕙演唱會門票，這難道不是想拿江蕙來炒股嗎？

不過寬宏公司可能失望了，寬宏在24日收盤後揭露這項股東優惠利多，但25日股價開盤最多只漲不到3%，之後緩步下跌，根據集保結算所統計，上週寬宏持股1000~5000股的散戶投資人，只增加212人，因為誰會想花10萬買一張寬宏股票，就為了抽80組江蕙演唱會門票，而且不確定人人有獎，抽中還要再花6800元買門票。

所以寬宏完全撥錯算盤，以為可以複製大魯閣（1432）過去幾次宣布股東會紀念品的股票大漲行情，結果不但股價沒漲，現在還被質疑利用江蕙炒股，根本得不償失。

寬宏如果真想要回饋長期股東，應該是今天之後宣布才對，反正江蕙演唱會在7、8月才舉行，寬宏不差這幾天，如今宣布股東優惠措施的動機反而被放大檢視，這不是一家正派公司該有的作為。（陳永吉）

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