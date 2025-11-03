AI點亮矽谷、卻燒爆電錶 ! 美國電價暴漲近3成 「這些地區」是大苦主

美國資料中心需求激增，推高電力成本，不斷上漲的電力成本正在重塑美選民的投票意向。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電價飆升正從經濟問題演變為政治戰場。根據美國能源資訊署（EIA）數據，今年前9月，全美住宅用電價格平均上漲約10%，但其中，電費漲幅最高的地區多為民主黨主導，而馬里蘭州、德拉瓦、加州等州，在過去3年電費漲幅達29%。

據報導，不只美國家庭受到電費攀升影響，企業同樣受到衝擊，推升電價攀升的關鍵因素之一，就是AI時代帶來的資料中心熱潮。羅格斯大學民調中心主任柯寧（Ashley Koning）直言，現今A美國選民不再關心AI多先進，而是在問「為什麼我家的電費翻了一倍」？

國際能源總署（IEA）預測，到2030年資料中心用電量將翻倍，而維吉尼亞州、賓夕法尼亞州與新澤西州等，由PJM電網管理的地區已出現「負載飽和」。

數據顯示，新澤西州8月零售電價年增19%，遠高於全國平均的6%。加州大學柏克萊分校能源經濟學者Meredith Fowlie指出，「AI運算是全天候需求，電力幾乎沒有替代品。」

這波能源通膨對美國家庭造成沉重壓力。根據全國能源援助主管協會預估，2024年可能有400萬戶家庭因拖欠電費遭停電，高於去年的350萬戶。因電價上漲與食品及其他生活成本疊加，正侵蝕美國家庭的財務韌性。

高盛分析師Carly Davenport的最新報告顯示，電費漲幅最高的州主要集中在東北部、中大西洋地區，這些地區多為民主黨主導。現今，共和黨正試圖利用選民對電費暴漲的不滿，在中期選舉中挑戰民主黨在部分選區的主導地位，矛頭直指民主黨推動的綠色能源政策。

據分析，全美電費漲幅最高的地區集中於民主黨主導的州，如馬里蘭州、康乃狄克州、德拉瓦州與加州，這些地區多採開放式或競爭性電力市場。反觀共和黨主導的地區，包括密西根州、北達科他州與路易斯安那州，因受傳統管制保護，電價相對穩定。

馬里蘭州議員布萊恩·奇肖姆批評道，美國政治人物與利益集團用幻想的氣候意識形態換走了能源獨立，如今每個家庭都在為飆漲的電費與供應緊縮付出代價。而維吉尼亞州的民主黨州長候選人也在首支競選廣告中提及電價問題，但這並非巧合，因為該州是全美資料中心最密集的地區之一。

隨著AI企業擴張，電網建設成本與地區電力緊張同步上升，成為美國地方政治的核心焦點。

分析師指出，能源議題已不僅是環保口號，更成為美國通膨、就業與家庭財務壓力的綜合象徵。羅格斯大學民調中心主任Ashley Koning表示，美國選民不再關心AI多先進，而是在問「為什麼我家的電費翻了一倍」？

