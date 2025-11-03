川普：輝達Blackwell AI晶片「不會提供給其他人」

美國總統川普（Donald Trump ）表示，不會把輝達（Nvidia）先進Blackwell人工智慧（AI）晶片提供給「其他人」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump ）週日（2日）表示，美國不會把輝達（Nvidia）先進Blackwell人工智慧（AI）晶片提供給「其他人」。

《路透》報導，輝達是全球市值最高的公司，並在AI晶片市場占據主導地位。自今年8月以來，外界一直關注川普會不會允許把某個版本的Blackwell晶片出口到中國。當時川普曾暗示，可能允許輝達在中國銷售經過縮減性能的下一代GPU晶片。

部分人士擔心，若把輝達Blackwell晶片賣給中國，可能會加速中國的AI發展和軍事能力。

然而，川普週日搭乘空軍一號返回華盛頓的飛機上對記者的談話顯示，他似乎不打算讓這款珍貴的晶片在海外廣泛流通。

川普稱，輝達最新推出的Blackwell晶片比其他晶片都領先10年，但美國是不會把這款晶片給其他人用。

