台積電明年先進製程漲價上看10％ 魏哲家霸氣說「賣價值」

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）傳出破天荒針對5奈米、4奈米、3奈米、2奈米及以下先進製程技術，明年起將連續調漲價格長達4年之久；據了解，台積電明年調漲價格平均幅約6%-10%，一些先進製程的客戶衡量台積電提供的是「產業價值」，即使漲價也得「買單」。

受惠AI與高效能運算（HPC）需求激增，客戶端傳出台積電於9月起陸續通知所有客戶，針對5 奈米、4奈米、3奈米、2奈米及以下先進製程技術，將連續調漲價格4年，預計2026年開始實施，漲幅逐年持續累加。

據了解，地緣政治掀起關稅大戰，通貨膨脹加劇，包括材料、人力等半導體業生產成本提高，台積電尤其在美國廠成本更高，自身對毛利率與淨利率有一定的幅度要求，種種因素考量，台積電向客戶提出明年調漲價格平均幅約6%-10%，這也是台積電自2024年開始，每年皆對先進製程調高價格。

台積電先進製程技術領先，比起競爭對手更具備定價權。董事長魏哲家於今年公司股東會，面對股東提問是否漲價問題，他說，匯率、關稅等確實讓台積電成本增加，台積電會賣該有的價值。魏哲家雖沒有明說漲價，但暗示將會漲價。

一些先進製程的客戶也因台積電可提供穩定的良率與生產品質，不敢輕易轉單，否則可能喪失新產品搶市場的商機，便宜了競爭對手。 例如三星雖宣稱推出3奈米製程、但良率偏低，高通的驍龍處理器自然不敢下單三星，轉向下單台積電。客戶衡量台積電提供的是「產業價值」，即使漲價也得「買單」。

台積電ADR上週五收300.43美元，跌2.79美元或0.92%，折合台幣每股約1,847.58元。不畏ADR下滑，台積電今股價上漲，以1510元開漲，截至9點43元，盤中股價最高1520元，直逼上周最高的1525元，上漲20元，市值達39.54兆元。

