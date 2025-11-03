馬斯克預測：未來5到6年內傳統手機和APP將消失

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）預測，未來5到6年內傳統手機與應用程式（App）將消失。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）預測，未來5到6年內，傳統手機與應用程式（App）將消失，而人類日常接觸的大部分內容都將由人工智慧（AI）即時生成。

馬斯克近日在一期Podcast節目上表示，未來將不再有操作系統，也不會有App，手機只會變成一個顯示畫面和聲音的裝置，並預測人們想看、想聽的內容，然後即時生成出來。



馬斯克還進一步指出，屆時所謂的「手機」將不再是傳統意義上的行動裝置，而是一個連接AI無線模組的邊緣節點，配備一些無線電模塊進行連接。伺服器端的AI會與使用者設備上的AI進行溝通，並生成用戶想要的任何即時影像或影音內容。

節目中，馬斯克也被問到AI取代人類工作的問題，他表示，隨著AI的進步，郵件處理、電話客服等重複性工作正迅速被AI取代；程式設計與內容創作類職位也可能在1至2年內面臨大規模替代。

至於駕駛與物流相關工作，馬斯克稱，隨著自動駕駛技術的成熟，也將迎來快速轉型。而焊接、管線維修、電工與烹飪等體力勞動的工作會撐久一點，但最終也逃不過被機器人取代的命運。

