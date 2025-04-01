川普：將對所有國家課徵對等關稅

美國總統川普週日在空軍一號上表示，計畫開始對所有國家課徵對等關稅，「我沒有聽過十或十五個國家的傳言」。（法新社）

澄清「沒聽過10或15國」傳言 白宮另擬最高20％普遍關稅方案

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普週日在空軍一號上表示，計畫開始對所有國家課徵對等關稅，「我沒有聽過十或十五個國家的傳言」。川普預計四月二日「解放日」公布對等關稅措施，他最新的說法平息該關稅可能僅侷限於對美貿易順差最大十五個國家的臆測。

對等關稅是川普再平衡全球貿易、振興美國製造業，並徵收關稅以提供美國優先政策資金等計畫的核心。川普說：「比起他們對待我們，我們對他們會好太多，但對這些國家來說，仍是一大筆資金。」

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《華爾街日報》報導，川普政府正趕在二日前確定新關稅具體內容。知情人士說，其中一個爭論焦點是，是否如同川普近幾週預告的，對美國貿易夥伴推出個別稅率，或者回歸競選承諾、課徵普遍關稅，此舉將幾乎衝擊每個與美國貿易往來的國家。

消息來源透露，川普近日一再敦促團隊採取更強硬立場，以制定對更多國家課徵高關稅的計畫。儘管具體措施尚未明朗，但幕僚近日考慮課徵最高二十％的普遍關稅，此舉將衝擊所有美國貿易夥伴。

川普團隊在選戰期間曾宣傳普遍關稅，之後放棄改而支持對等關稅，川普二月曾說：「他們對我們課徵多少關稅，我們就對他們徵收多少關稅。」

一名政府官員表示，對等關稅計畫目前仍在考慮中，無論最終計畫是什麼，川普希望該政策「大而簡單」。這可能意謂最終措施將比之前擬優先對美國最大貿易夥伴徵收關稅的計畫，範圍更廣泛。這些國家占全球國家總數十五％，美國財政部長貝森特稱這些國家為「骯髒十五國」。

也考慮課特定產業關稅

知情人士也表示，除對等關稅的爭論外，川普團隊也考慮公布一系列針對特定產業的關稅，該關稅可能衝擊關鍵礦物與含有相關礦物的產品，目前不清楚該關稅是否也將在四月二日公布，但預料將被納入貿易政策評估文件中，美國貿易代表署將於四月一日將文件提交川普。

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