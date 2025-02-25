數位皮夾年底試行 盼適用超商取貨

數位憑證皮夾示意圖。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部去年起推動「數位憑證皮夾，手機就能存放各式證件，但不強制國人使用，民眾可自行決定要放入哪些證件。數發部數位國際司長莊盈志昨表示，目前規劃納入自然人憑證、工商憑證、健保卡、駕照等，今年三月會在沙盒環境開始測試，十二月預計推出App測試版，銀行、保險業者已表達導入意願，數發部也爭取超商業者加入。

數位憑證皮夾除便利外，也有隱私保護的功能。舉例來說，民眾在超商買酒時，店員可能為了確認是否成年而要求出示身分證，但上面的姓名、生日等非必要資訊也會一併被看光光；另如辦理手機門號時，將雙證件交由電信公司影印，但許多非必要資訊反而增加外洩風險，這些都是實體證件的缺陷。

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根據數發部構想，數位憑證皮夾的特點是「選擇性揭露」，依申辦的業務提供必要資訊，而非卡片上所有資料，而且僅限單次有效，確保民眾個資安全。

至於應用場域，數發部已廣邀有興趣導入的業者，銀行、保險業因業務需要KYC（身分確認），已積極表達意願；數發部也計畫和超商業者洽談，因應超商取貨身分認證等需求。

數位憑證皮夾的推動去年花費一億多元、今年數千萬元，莊盈志表示，開發過程涵蓋三面向：一是民眾手機端的應用程式（App），二是憑證發放機構（如自然人憑證來自內政部），須投入資源協助各機關發放憑證，三是導入的應用場域，數發部須協助業者開發相關套件，以確保民眾提供的個資未遭竄改。

莊盈志說，該計畫為期四年，目標是希望國內外都能初步完成應用場景，協助台灣的數位發展跟上國際；今年三月中下旬先在沙盒環境測試，包含憑證發放、手機運作和驗證等，十二月將推出App測試版，供民眾下載測試。

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