〈財經週報-台商因應川普關稅戰〉聯發科見招拆招

台灣IC設計業者坦言，關稅變數太多了，只能見招拆招。 （記者靳昌玲攝）

記者卓怡君／專題報導

美國總統川普關稅大刀即將揮向半導體產業，川普放話4月2日起將對晶片課徵25%甚至更高關稅，台灣IC設計業者坦言，對於關稅的影響很難預測，變數太多了，如何界定晶片關稅開徵與徵收細節，所有人都不清楚，只能見招拆招，最近已經有很多客戶為了避免關稅的干擾，提早在第一季拉貨，接下來需再密切觀察是否對終端消費需求產生影響。

IC設計龍頭聯發科（2454）執行長蔡力行被問及美國加徵關稅一事時直言，這件事很難做出預測，因為非常複雜，但公司一直針對各種假設進行推演，做出相對應的模擬，目前看來，今年關稅影響應是在可控範圍內，但長期影響難以準確預估。

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ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財廠創意（3443）去年因美國對中國祭出新的半導體禁令，部分中國客戶訂單被迫中止，營運不如預期，考量美中禁令，今年創意已提高北美業務，降低中國業務，但對於川普新的晶片關稅政策，仍在觀察中。

不受關稅影響 力旺老神在在

矽智財廠力旺（3529）對於晶片關稅則老神在在，力旺指出，力旺的IP（矽智財）授權涵蓋全球各大晶圓代工廠，包括英特爾、格羅方德等美系晶圓代工廠在內亦有授權，台灣重要晶圓廠也在美國設廠，因此預估不受新的晶片關稅影響。

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