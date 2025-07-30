關稅大限將至 貝森特：關稅捲土重來不是「世界末日」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）設定的關稅暫緩期將在本週五（8月1日）截止，隨著關稅大限進入最後倒數，美財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（29日）向美國企業喊話，強調關稅恢復先前公佈的稅率也不會是「世界末日」，淡化了關稅反彈的任何影響，並暗示這些措施可能只是曇花一現。

貝森特在斯德哥爾摩接受《CNBC》專訪時表示，即使關稅反彈將持續幾天到幾週的時間，也不會是世界末日，只要各國繼續推進並真誠的進行談判。儘管貝森特強調不是「世界末日」，但對於週五開始將面臨更多關稅上調衝擊的美企來說，相關發言仍無法讓他們感到安心。

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自從川普在4月「解放日」首次公佈對特定國家的對等關稅以來，這一威脅就一直壟罩著美企。依賴進口的美國企業已難以跟上川普迅速擴張的關稅政策、不斷變化的時間表和擬議的徵稅措施。

專家警告，由於企業轉嫁了關稅成本，美國消費者可能很快將看到一些食品價格上漲，包括酒品、烘焙食品、咖啡和魚類等。許多美企試圖透過自行承擔關稅成本來避免調漲價格，但隨著時間不斷過去，川普政府不斷擴大關稅，且白宮對於降低關稅的意願不大，這對於企業來說變得愈來愈困難。

距離8月1日截止日期僅剩最後幾天，川普週一（28日）表示，他可能會宣佈對數十個尚未與美國政府達成單獨貿易協議的國家商品徵收15到20％的全面關稅。但在川普正式批准新的稅率之前，關稅可能會在一夜之間躍升回4月解放日的水位。

儘管目前仍有數十個國家的貿易談判、關稅稅率問題還未解決，但川普政府高層官員堅稱，8月1日的最終期限不會改變。而針對貝森特的發言，白宮和美國財政部皆未立即回應。

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