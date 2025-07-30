雷虎：與中科院合作自殺式無人機 最符國防部需求

雷虎（8033）與中科院合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」於今年3月進行擊靶測試，成功炸毀目標。

（圖擷自軍聞社YouTube）

雷虎科技（8033）董事長陳冠如指出，行政院在29日的無人機招商說明會上，宣布加碼採購5萬架無人機，「這是非常可觀的數量」（資料照，雷虎提供）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雷虎科技（8033）董事長陳冠如指出，行政院在29日的無人機招商說明會上，宣布加碼採購5萬架無人機，「這是非常可觀的數量」，根據說明會規格，雷虎與中科院合作的「沉浸式自殺攻擊無人機」，非常符合國防部公告採購量最多的甲型機種，採購量達3萬4千架。

陳冠如指出，《軍聞社》6月3日在youtube公佈一段影片，由中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」已於今年3月進行擊靶測試，2項測試皆成功命中目標，展現台灣在無人機領域的實力。

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中科院與雷虎合作開發的沉浸式自殺攻擊無人機， 最大可攜帶2公斤炸藥，搖控距離達10公里，在今年3月26日於中科院九鵬基地內實施擊靶測試，這次的測試分為「人工操作攻擊」及「AI 自主攻擊」等2架次擊靶測試，兩項測試皆成功命中目標。

陳冠如表示，此機型具備輕薄短小特點，與國防部29日公告採購的甲型機種規格相近，雷虎會結合相關單位極力爭取，因為 行政院此次公告採購無人機數量實在太龐大，已吸引國外業者來台探詢合作機會，雷虎也會與這些國內業者謀求新技術引進，力爭行政院這些採購案。

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