一件不留！麥當勞擬賣掉所有香港店面 市值上看115億

麥當勞宣布將賣掉香港8家店面，市場更傳出，麥當勞打算「一件不留」，之後進一步把在香港持有的店面全部賣掉。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國麥當勞集團（McDonald's）在香港共持有23家店面，市值接近30億港元（約115億元新台幣），但在近日傳出消息，麥當勞打算「一件不留」把在香港持有的全部店面賣掉，將會以分階段的方式出售，首批的8家店面已掛牌出售，總市值預估達12億至13.5億港元（約46億元至51億元新台幣），包含位於銅鑼灣、尖沙咀等核心店面，並以連租約形式出售，買家購入後，麥當勞將繼續以租戶身份長期經營，對顧客及員工無任何影響。

綜合港媒報導，自1975年進駐香港以來，麥當勞目前在香港約有256間分店，並聘用1.5萬名員工。而過去麥當勞買下店面，主要以自用及長線投資為主。而麥當勞這次委託仲量聯行為獨家代理，採公開招標方式出售這8個店面，涵蓋8間麥當勞餐廳，分別位於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、堅尼地城、大角咀、元朗、荃灣及慈雲山，建築面積介乎約6800至1.9萬平方呎。

請繼續往下閱讀...

據了解，這8家店面中，面積最大和價值最高的店面，為尖沙咀星光行地下及地庫，市值預估約4.6億港元（約17.62億元新台幣），但已較2019年高峰時的10億港元（約38.32億元新台幣）市值大跌超過一半。

市場消息指出，麥當勞會看市場反應，明年再把其餘店面出售，打算「一件不留」分階段出清。

仲量聯行指出，總部設於美國的麥當勞已持有該批資產數十年。未來麥當勞餐廳將在這些物業繼續營運，並無任何計劃變更。而這8家店面預計在2025年9月16日中午12時截標。麥當勞允許投資者選擇整批購買，或分別競標個別單位。

對此，位於芝加哥的麥當勞總公司發出聲明回應，指總公司會定時審視其持有的物業，並不斷調整其房地產組合，證實將會出售幾個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。

麥當勞在聲明中指出，將繼續致力發展香港市場，適逢香港麥當勞成立50周年，總公司將攜手與香港麥當勞透過一系列的活動共同慶祝，期待香港這個重要的市場繼續成長丶保持創新和領導地位。

值得注意的是，麥當勞在2017年時，已經把中國和香港為期20年的特許經營權，賣給中國中信集團旗下中信股份、中信資本，以及美國投資基金凱雷集團組成的聯盟，但麥當勞當時保留了部分權益和店面產權，並和本地營運方簽下長達12年的租約。

到了2023年，麥當勞從凱雷集團手中買下股份，將自身在中國與香港業務的持股比例由20%提升至48%。至於中信資本則持續保留52%的股份，維持控股地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法