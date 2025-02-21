盤勢分析》台積壓抑 傳產、中小型股受惠

台股終場下跌116.62點，收在23487.46點，成交量約3910億元。 （資料照）

美股四大指數前天齊揚，標普500指數續創新高，但台股籠罩在美國總統川普的關稅戰陰影下，台積電（2330）股價連兩天走弱，昨更回測季線大關，大型電子權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）熄火，資金轉向重電、電器電纜、水泥、紡織等傳產族群，加權指數終場下跌116.62點，收在23487.46點，成交量約3910億元。

三大法人同步賣超約238.87億元，其中外資賣超167.97億元、投信賣超64.49億元、自營商賣超6.41億元；外資台指期淨空單小減218口，累積外資台指期淨空單約2.45萬口。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊指出，近期盤面焦點集中在中小型股，OTC指數已經收復季線，即將往半年線挑戰，在權值股休息下，資金湧入低基期的中小型股；烏俄戰爭若結束，全球通膨進一步降溫，包含鋼鐵、散裝航運在戰爭結束後，股價應有推升機會；此外，老AI概念股部分反彈先減碼操作，資金可以轉進消費性電子相關族群，較有效益。

統一證券分析，台股受台積電擴大前進美國的變數干擾，壓抑指數，然關稅戰促使供應鏈加速備庫存，AI應用全面擴散，烏俄戰事即將結束，電子傳產各擁題材，盤面類股輪漲，台股均線多頭排列，外資期貨淨空單降至2.5萬口之下，技術面及籌碼面有利多方。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法