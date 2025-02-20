盤勢分析》多空互不相讓 拉回偏多操作

台股昨在台積電（2330）股價多在盤下震盪下，指數呈現壓縮整理格局，僅重電、面板、製鞋、先進製程供應鏈表現相對較強，終場加權指數小跌62.03點，收在23604.08點。（資料照。中央社）

美國總統川普昨天宣布將對汽車、晶片、藥品課徵關稅，加上台指期昨日結算，外資未平倉空單近2.9萬口，壓抑台股表現，昨在台積電（2330）股價多在盤下震盪下，指數呈現壓縮整理格局，僅重電、面板、製鞋、先進製程供應鏈表現相對較強，終場加權指數小跌62.03點，收在23604.08點，成交量略放大至約3800億元。

三大法人昨合計賣超台股115.9億元，其中外資賣超25.7億元、投信大賣60.4億元、自營商賣超29.7億元；外資台指期淨空單昨大減4161口，累計外資台指期淨空單剩約2.47萬口。

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群益期貨表示，目前選擇權多空皆無明顯表態，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、週選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀格局，技術面短線在台股各均線呈現多頭排列下，且蘋果春季發表會登場，台股多空拉鋸互不相讓，但拉回仍可樂觀操作。

宏遠證券表示，受惠美中股市多頭格局，台股左右逢源，今年上半年有機會創新高，且台股可投資標的變多，只不過可能會轉往價值低估、本益比及股價基期都低的中概收成股、生技股、部分傳產股及電子股。（記者楊雅民）

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