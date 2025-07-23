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LTN經濟通》就為了利率降否 他嚐遍毒舌羞辱

2025/07/23 07:13

美國總統川普（左）與Fed主席鮑爾（右）之間的矛盾不斷擴大。（法新社資料照）美國總統川普（左）與Fed主席鮑爾（右）之間的矛盾不斷擴大。（法新社資料照）

川普多次重炮轟鮑爾

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，與聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）之間的矛盾不斷擴大，川普多次公開批評鮑爾，更曾揚言要開除鮑爾，近期砲火愈演愈烈，蔓延至聯準會總部裝修引發的預算超支爭議，隨著華府不斷施壓，白宮和聯準會的一舉一動都備受關注。

川普試圖解僱鮑爾的可能性已存在數月，但近日再次進入公眾視野。川普曾多次抱怨由鮑爾領銜的聯準會反應太慢，必須降息以降低聯邦債務支出。白宮一名高階官員16日表示，總統在最近一次會議上向共和黨議員暗示，他可能很快就會開除鮑爾，但當天稍晚，川普又告訴媒體，他不打算這麼做。

除了利率問題引發白宮的不滿，近期，華府也將炮火對向聯準會大樓的裝修問題，控訴鮑爾對聯準會「嚴重管理不善」導致赤字，並指責Fed大樓建築翻修成本嚴重超支。面對相關指控，鮑爾已要求監察人員重新進行審查。

聯準會總部近期正在進行裝修工程，成本超支的問題引起不小風波。（法新社）聯準會總部近期正在進行裝修工程，成本超支的問題引起不小風波。（法新社）

川普閣員補槍 加大施壓鮑爾力道

美國聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency，FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）是川普政府中最明確表示支持鮑爾下台的人物之一，普爾特月初在社群平台X撰文，要求美國會調查鮑爾、其政治偏見以及他在參議院做出的「欺騙性證詞」，並稱這些證詞足以用於免職鮑爾。普爾特近期一直在加強對鮑爾的批評力道，並在多次發佈貼文，喊話要鮑爾辭職。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長沃特（Russell Vought）則在7月10日對鮑爾發起新的攻擊，在致鮑爾的信函，沃特指責鮑爾不僅沒有試圖糾正Fed的財政困境，反而一意孤行地對Fed總部大樓進行翻修。

信中寫道，自2023會計年度以來，聯準會一直處於赤字，這是聯準會史上第1次，然而Fed在總部進行裝修時卻持續超出預算，目前已達25億美元（約新台幣731.8億元），比原先預期成本高出約7億美元（約新台幣204.9億元）。沃特在信中也暗示，鮑爾在國會聽證會談到這項翻修工程時，做了虛假的陳述。

沃特指出，聯準會大樓的裝修工程包括露台屋頂花園、水景、貴賓電梯和高級大理石，每平方英尺成本高達1923美元（約新台幣5.6萬元），這些被認為是不必要的「奢侈建設」。針對聯準會大樓翻修的爭議，鮑爾坦言，確實有超出預算的情況，並稱，翻修聯準會總部的工程規模龐大，並涉及許多安全升級與清除危險物質的工程，否認翻新後的辦公室將配備豪華的附加設施。

鮑爾也向參議院銀行委員會致信，表明自己已要求理事會的監察長重新審查專案。信中澄清，一些引發抨擊的豪華設施，像是貴賓電梯或是餐廳，這些從未包含在規劃內，其他一些設施，像是新的水景則已經取消。鮑爾表示，對於原先設計的更動不大，而這些改變都沒有增加專案成本。

鮑爾主席任期將在2026年5月結束，川普是否會提前解僱他備受矚目。（路透資料照）鮑爾主席任期將在2026年5月結束，川普是否會提前解僱他備受矚目。（路透資料照）

川普想開除鮑爾 法律條件不充份

白宮不斷對聯準會施壓的情況下，也讓各界進一步思考，川普是否真的有權開除鮑爾。身為主席，鮑爾是聯準會理事會的7名成員之一，根據1935年的《聯邦準備法》修正案，這些成員只能由總統「因故」免職。不過因故具體是什麼意思，《聯邦準備法》並沒有對此進行定義。

以其他獨立監管機構更具體的法律來看，《聯邦貿易委員會法》規定，總統可以因「效率低、疏忽或瀆職」將委員免職；全國勞資關係委員會（National Labor Relations Board，NLRB）也有類似規範，總統可以因委員「怠忽職守或瀆職，而非其他原因」將該成員免職。

如果參考這些法規的定義，川普對鮑爾的不滿，本質上是對利率水準的政策引發的爭辯，本身可能不足以成為川普解僱鮑爾的理由。

Fed主席任期為4年，理事任期則為14年，任期交錯，這種結構旨在強化聯準會不受政治影響的獨立性。鮑爾是川普首個總統任期任命的主席，任期將在2026年5月結束，理事任期則將持續到2028年1月。這代表即使鮑爾從主席一職退下來，川普也不一定能擺脫他。

實際上，貨幣政策決策也不是由鮑爾1人決定，而是聯準會7名理事，加上12個地區分行總裁其中5位組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）一同做出的決定。Fed官員在6月中旬舉行的政策會議上，一致投票決定維持利率不變，理論上，即使川普成功解僱鮑爾，其他委員可能也不會採納白宮提出的利率建議。川普可能可以試圖解僱其他理事，甚至是Fed分行總裁，好讓委員會形成對他有利的多數席次，但這恐怕會是更艱辛的一條路。

美國財政部長貝森特表示，遴選新任主席的程序已正式展開。（路透資料照）美國財政部長貝森特表示，遴選新任主席的程序已正式展開。（路透資料照）

開除鮑爾恐讓聯準會決策真空

知情人士近日向《華爾街日報》表示，川普至今仍未真的開除鮑爾，主要是因為財政部長貝森特（Scott Bessent）持反對意見。知情人士透露，貝森特私下說服川普，鮑爾主席任期僅剩最後10個月，若是任意解僱可能引發混亂，包括對經濟和市場可能產生的影響、聯準會即將在今年稍後降息的前景，以及潛在的政治、法律阻礙。

知情人士引述貝森特的話稱，由於美國經濟表現良好，市場對總統的政策反應正向，因此沒有必要解僱鮑爾，而且，聯準會官員已暗示今年有機會降息。若是強行開除鮑爾，這名主席還可能提出訴訟，訴訟可能拖到明年春季，正是鮑爾任期預期結束的時間。

川普身邊的一些顧問承認，即使鮑爾沒有提起法律訴訟，任何開除企圖都可能造成聯準會長時間的領導真空，因為沒有人能保證參院能迅速確認繼任者。根據現行法律，聯準會副主席在主席缺席的情況下履行職責，但現任副主席傑佛森（Philip Jefferson）由前總統拜登任命，也是鮑爾的盟友。

這些顧問坦言，金融市場和實際障礙阻礙提前讓鮑爾下台的計劃，因為這可能會讓川普陷入雙輸的局面，不僅要承擔市場不利反應的成本，還無法立即影響貨幣政策。貝森特也勸川普，白宮在對聯準會施加影響方面取得巨大進展，並提到，聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）的任期將於明年1月結束，鮑爾的主席任期則將於明年5月結束，這意味川普明年初就能填補一兩個空缺。

不過，針對這則報導，川普20日在真實社群發文表示，《華爾街日報》報導的是不實的消息，強調不需要任何人跟自己解釋開除「史上最糟的聯準會主席慢郎中鮑爾」會對市場帶來什麼樣的不利，川普表示，自己比任何人都清楚，這一行動對市場有利，對美國有利。

國家經濟委員會主任哈塞特（左）和Fed前理事華爾許（右）是接任聯準會主席的2名熱門人選。（彭博資料照，本報合成）國家經濟委員會主任哈塞特（左）和Fed前理事華爾許（右）是接任聯準會主席的2名熱門人選。（彭博資料照，本報合成）

白宮秋季將提名下一任主席？

與此同時，川普也大動作找尋聯準會主席的繼任人選，外媒報導揭露，川普一直考慮在9月前宣佈接替鮑爾的人選，相較於直接開除鮑爾，提前宣佈接班人可能可以牽制現任主席，在一定程度上影響政策利率，同時又可以避免開除鮑爾的潛在混亂。

貝森特月初受訪時表示，尋找聯準會主席的繼任者是川普政府秋季重點任務，將致力於在秋季提名一名新的主席來接替鮑爾。15日近一步透露，遴選新任主席的程序已正式展開，聯準會內部與外部有許多優秀的候選人，被問到川普是否詢問他本人出任聯準會主席時，貝森特稱，自己參與決策過程，這一人事是總統的決定，將依照他的速度推進。

關於Fed主席接班人選，國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）、Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）是呼聲最高的兩人。也有知情人士提到，財政部長貝森特是川普和兩人盟友都推薦的人選；其他潛在的競爭者包括世界銀行前總裁馬爾帕斯（David Malpass）和聯準會理事華勒（Christopher Waller）。

部份知情人士則透露，一些顧問近日表示，白宮可能會考慮更廣泛的候選人範圍，包括一些尚未公開露面的候選人。 希望透過更多的潛在接班人選公開施壓，要求聯準會調降利率。

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