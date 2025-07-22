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台積電「發爐」！盤後鉅額交易出現百張近1234元新天價

2025/07/22 22:45

台積電「發爐」！盤後鉅額交易出現百張近1234元新天價（資料照）台積電「發爐」！盤後鉅額交易出現百張近1234元新天價（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕權王台積電（2330）週二（22日）股價再度觸及1160元史高，不過，遇空軍突襲，終場下跌20元，收今低1130元，然盤後鉅額交易卻出現百張1234元新天價，在大戶再度給出驚人天價，加上外資連3買，在雙利多加持下，週三股價能否一舉突破1160元成為市場焦點。

台積電週二股價受到台積電ADR拉回拖累，股價開盤下5元，以1145元開出，不過，在買盤點火下，股價急拉，再度觸及史高1160元，然不敵空軍襲擊，股價一路下殺，最後一盤更爆出5134張大單，直接將股價壓到今低1130元，終場股價跌1.74%，成交量放大到逾5萬張。

然而，根據臺灣證券交易所資料，22日盤後鉅額交易中，以台積電成交值最高，共有9筆盤後鉅額交易，合計成交3100張，總金額35.21億元，平均成交價為1135.98元。

進一步檢視9筆鉅額交易，其中有2筆透過配對交易完成1233.98元及1233.94元新天價的盤後鉅額交易，合計共100張。

觀察台積電籌碼面，外資今日買超49.9億元，買超金額高居市場第1大，投信反手賣超10.7億元，至於自營商則由賣轉買超4.15億元。合計三大法人買超43.35億元。

在22日鉅額交易中，共有11檔，除了台積電最受矚目外，熱門股還有台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、旭隼（6409）與佳士達（2352）等電子股。

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