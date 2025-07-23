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川普宣布日本關稅降至15％ 日本承諾投資美國16.2兆

2025/07/23 07:37

川普22日宣布，美國與日本達成協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。（歐新社）川普22日宣布，美國與日本達成協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。（歐新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，美國與日本達成協議，美國向日本徵收的對等關稅稅率將降至15％。

先前川普在7月8日公開的關稅信函中，表明自8月1日起，美國將向日本輸美商品徵收25%的關稅，比4月「解放日」公布的24%，提高了1個百分點，在日本國內引起譁然。

川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們剛與日本完成了一項龐大的協議，也許是有史以來最大的一筆交易。」川普指稱，日本將在美國投資5500億美元（約新台幣16.2兆元），而美國將獲得其中90%的利潤，這項協議將創造數十萬個就業機會，可說是前所未有。

川普提到，日本將對美開放市場，包括汽車和卡車、白米以及其他農產品等項目，日本將對美國支付15%的對等關稅。川普強調：「這是美國非常令人振奮的時刻，值得高興的是，我們將持續與日本維持良好關係，感謝各位對於此事的持續關注。」

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