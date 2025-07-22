中國最大車企比亞迪遭3面夾擊 彭博：已處搖搖欲墜邊緣

彭博報導，中國最大車企比亞迪（BYD）遭3面夾擊，已處在搖搖欲墜的邊緣。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，中國最大汽車製造商比亞迪（BYD）正面臨多事之秋！由於國內消費疲軟，比亞迪最近幾個月的月銷量停滯不前，加上北京當局也開始嚴肅看待價格戰，矢言要遏制電動車行業的「非理性競爭」；此外，比亞迪在海外的拓展行動也比預期更加艱難，顯示比亞迪已處在搖搖欲墜的邊緣。

報導說，比亞迪最近幾個月的銷售成長已顯露停滯跡象。匯豐控股數據顯示，比亞迪上半年市佔率下滑，成為市佔率下滑最顯著的企業之一。 今年6月中國汽車銷量較去年同期下滑8%，而吉利、蔚來、小米等品牌正贏得更多消費者青睞。

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這家總部位於深圳的汽車巨擘，目前看起來將無法完成2025年的全年銷量目標，對於經歷多年銷售長紅的比亞迪來說是罕見的挫折。為了在年底前實現目標，比亞迪接下來每個月需要銷售56萬輛電動車和混合動力車，這已經超過該公司通常能達到的水準。

比亞迪有史以來單月銷量最高紀錄是去年12月的約51.5萬輛，分析師現在開始懷疑比亞迪能否實現今年550萬輛的銷售目標。

德銀本月稍早表示，預計今年比亞迪的批發銷量（即向經銷商的交付量）為500萬輛，其中400萬輛來自國內，100萬輛來自海外。而摩根士丹利今年6月則將預測下調至530萬輛，理由是新車款數量較少。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師Joanne Chen表示，如果比亞迪想保持既定銷售目標，就必須在下半年犧牲部分利潤、維持高額折扣。她說：「監管壓力將抑制直接降價，但競爭不會消失，要維持銷售動能仍需要零售促銷，新車款推出和技術升級也至關重要。」

Edmond de Rothschild資產管理公司基金經理人袁斌表示，許多觀察家認為，今年比亞迪銷量約500萬輛，「我的感覺是，這已經是市場共識」。

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