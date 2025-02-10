〈財經週報-機器人〉機器人代工廠 達明有強大靠山

達明製造協作型機器人產品，背後有廣明光電及廣達強大的支援，最受市場看好。（資料照）

記者方韋傑／專題報導

機器人代工廠概念股

台灣人型機器人產業中，以達明（4585）最受市場看好，股價也在眾多概念股中出類拔萃，主要原因在於其「血統純正」，本業就是製造協作型機器人硬體產品，背後除了有母公司廣明光電（6188）強大的研發團隊支援，更有廣達（2382）強而有力的集團資源挹注。

近年來在AI技術演進下，達明進一步深入機器人智慧視覺系統領域，同時增進軟硬整合實力，向市場釋出以圖像化、拖拉式編輯流程為主的創新型編程軟體，提供模組化的功能節點（Node），讓客戶不需專門撰寫程式碼，在沒有任何編碼經驗的情況下，就能透過直接拖曳節點，組合出一套任務動作流程，以便投入應用場域。

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雖然去年AI伺服器產業鏈的火熱盛況與亮眼獲利表現，令投資市場大開眼界。不過，達明執行長陳尚昊認為，後續的AI產業亮點將不再僅侷限於伺服器，機器人市場的成長潛力也將有目共睹、後市可期，以達明今年的展望來看，總營收有機會比去年高出2成以上，而這只是整體機器人市場向上成長的一環。

目前國際上知名的機器人業者漢森（HANSON ROBOTICS）、豐田（Toyota）和PAL 等企業，正在開發具有對話能力與情感識別功能的高階人形機器人，鎖定不斷增加的家庭護理需求。同時，專注於自閉症療法與行動輔助的新創企業，也著手為特定使用者提供專門化的解決方案。

台廠聚焦工業自動化客製化商機

觀察台廠在機器人市場的發展方向，考量國內厚實的資通訊產業實力，以及合作多年的國際供應鏈夥伴，皆致力於提升智慧製造能量，因此現階段主要聚焦工業自動化領域的客製化商機，如所羅門（2359）將自家AI視覺引導技術結合旗下代理的機械手臂，羅昇（8374）也攜手台達電（2308）在機器人領域分進合擊。

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