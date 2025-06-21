9月美股可能崩盤3個原因 外媒建議2因應方法

美國股市正出現一些重大危險訊號，可能在夏季9月引發股市崩盤，投資媒體提醒投資人一些重大危險訊號。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國股市即將再創歷史新高，至少從標準普爾500指數來看是如此，這對於一直搶購股票的人來說，無疑是個好消息。然而，儘管投資者情緒看似強勁，但仍有一些潛在的巨大風險被忽視，其中一些甚至可能在今年夏季引發全面崩盤。

英國投資媒體Motley Fool報導，美國股市正出現一些重大危險訊號，可能在夏季9月引發股市崩盤，並提醒投資人一些重大危險訊號，指出市場似乎忽略幾個令人擔憂的趨勢，其中最大的三個訊息如下：

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1. 估值過高且脆弱

投資管理公司太平洋投資管理公司（Pimco）最近計算出，標準普爾500指數經週期調整後本益比（CAPE）處於第94個百分位。這代表美國股市的本益比遠高於其歷史平均值。從歷史上看，如此高的CAPE往往是1987年和2000年等重大市場崩盤的前兆。CAPE本益比的計算方法是將股價除以通貨膨脹調整後10年的平均收益。

2. 通貨膨脹

在財政不穩定和關稅不確定性的時期，美國新的減稅措施和政府支出的增加，給聯準會帶來許多麻煩。由於通膨擔憂可能捲土重來，聯準會可能被迫再次升息。鑑於過度槓桿化的資產負債表泡沫不斷擴大，這可能會引發新一輪企業違約潮。

3. 地緣政治緊張局勢

除醞釀中的貿易戰之外，全球各地衝突頻繁，尤其是在東歐和中東地區。緊張局勢持續升級可能導致供應鏈進一步中斷、油價震盪，或資本流向黃金，進而引發股市大幅波動，尤其是在估值過高的企業中。

隨著夏季即將結束，當前宏觀經濟不確定性的影響預計將逐漸顯現，這意味著9月可能成為轉捩點。但這是否意味著崩盤必然發生？也並不一定，因為地緣政治緊張局勢可能會緩和，經濟學家的悲觀預測可能錯誤。

投資人可以做些什麼準備呢？首先是，削減大額投資組合部位或許是明智之舉，尤其是在股票估值過高的情況下。

以輝達為例。由於市場對其技術需求的飆升，該公司過去五年中一直是美國表現最佳的股票之一。資料中心對人工智慧 （AI） 基礎設施的投資激增，轉化為三位數的利潤成長，推動其市值遠超過3兆美元。

然而，宏觀環境帶來的經濟動盪可能導致人工智慧相關支出大幅放緩。這可能會抹去其很大一部分收入來源。在這種情況下，股價大幅下跌就不足為奇了。因此，目前持有大量輝達股票的投資人，或許應該考慮削減持股。

此外，如果股市真的崩盤，一些優秀的優質公司將會被拋售。建議透過建立一個關注投資清單來補充頂級股票，投資者可以做好準備，考慮買進便宜的股票。

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