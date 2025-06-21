泡泡瑪特Labubu神話破滅？小摩突撤「重點觀察名單」

中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅，這也讓泡泡瑪特前景備受看好，股價水漲船高，不過有華爾街投行卻不這麼認為，摩根士丹利（Morgan Stanley）週三（18日）在報告中，已經將泡泡瑪特從「中國與香港重點觀察名單」中移除，改納入中國人民財產保險公司（PICC P&C），加上中國官媒也呼籲加強對「盲盒」玩具的監管，引發市場擔憂，泡泡瑪特股價在週五重挫。

《CNBC》報導，儘管摩根士丹利在報告中並未具體說明調整原因，但值得注意的是，摩根士丹利曾在6月10日的報告中，上調泡泡瑪特的目標價，從224港元調升至302港元，雖然理由是看好其長期成長潛力，但大摩分析師Dustin Wei與其團隊卻在報告中指出：「我們認為市場已充分反映泡泡瑪特於2025年的爆發性成長，但對其長期前景仍存疑慮。」、「考量其估值已過高，我們預期該股在未來幾季，不太能夠維持現有水準的優異表現。」

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泡泡瑪特股價曾於6月12日盤中創下歷史新高，達283.40港元。

泡泡瑪特以「盲盒」概念走紅：消費者需購買未標示內容物的盒裝商品，來隨機抽取不同造型公仔，並以收集全套為目標，這類玩法吸引大量年輕消費者，而泡泡瑪特在最近幾年加速海外擴張，透過線上平台與實體門市進軍美國、英國等主要市場。

拉布布則是最近幾個月的全球潮流焦點，還登上《紐約時報》（ The New York Times）、《紐約》（New York Magazine）等聚焦時尚與文化的媒體。

但與此同時，中國官方媒體也呼籲加強對「盲盒」玩具的監管，引發市場擔憂。《人民日報》週五（20日）發文批評「盲盒」風潮，呼籲當局加強監管。該文雖未直接點名泡泡瑪特，但聚焦於兒童與青少年沉迷在高頻率購買未標示卡包的現象，引發社會隱憂。

泡泡瑪特週五股價收在239.60港元，跌幅3.62%。

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