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〈財經週報-寵物商機〉零售通路各顯神通 爭食毛小孩商機

2025/01/20 05:30

毛小孩商機崛起，連鎖超商、超市和量販店皆加速導入犬貓商品，甚至在門市設置寵物商品專區，爭食「萌寵商機」。 （記者楊雅民攝）毛小孩商機崛起，連鎖超商、超市和量販店皆加速導入犬貓商品，甚至在門市設置寵物商品專區，爭食「萌寵商機」。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

毛小孩商機崛起，連鎖超商、超市和量販店皆加速導入犬貓商品，甚至在門市設置寵物商品專區，爭食「萌寵商機」。

統一超商表示，因應家戶飼養寵物數變多，7-ELEVEN自2000年起便已開始經營寵物相關商品，並結合全台逾7,000家門市、網購平台「i預購」、社群團購平台「i划算」等多元管道販售上百款寵物商品與服務。

2021年起正式架設「OPEN!PETS寵物生活專區」，目前全台已有超過3,000間門市導入，超過20大品牌、平均販售110款~250款寵物商品，銷售業績逐年穩定成長逾3成，導入專區的單店業績更是未導入門市的1.5倍以上。7-ELEVEN並觀察到近幾年寵物貓飼養數大幅增加，自去年起開始強化寵貓用品與食品的商品結構，目前已販售用品、食品、玩具等類別商品，其中以貓罐頭、貓零食賣最好。

搶萌寵商機 超商紛設寵物專區

全家便利商店也看好寵物的「陪伴商機」，結合全台門市與電商平台「全家行動購」深耕寵物商機，目前全台逾4,300間全家店舖均設置寵物貨架，以小規格貓狗食商品為銷售主力，成為飼主臨時補貨心的方便管道。「全家行動購」寵物專區則滿足毛小孩的飲食、清潔、保健、娛樂等一次購足，有高達300項商品。

萊爾富表示，自2021年5月將門市部分雜誌架調整為寵物專架，至今全台1,136家的萊爾富門市皆設置寵物專架，販售近百款商品，目前銷量前3名分別為貓罐頭、狗罐頭和乾糧。預計今年中整合門市的寵食商品陳列盒、層架與寵物專架，提供消費者更快速的購買體驗。

OK便利店表示，過去3年，OK寵物商品銷售平均成長率達50%，貓咪商品銷售占比達54%，狗狗商品占46%，未來OK將持續增加商品選擇，包括營養均衡的鮮食包、友善環境的包裝設計及小份量便攜式商品，滿足多元化需求。

量販店也設專區 帶動業績連年成長

全聯福利中心也在門市擴大寵物商品貨架，去年寵物食品和用品年營收達近8億元，年增近3%，其中貓用食品以2%的增長速度高於犬用食品。

家樂福表示，去年家樂福量販店店型寵物食品業績表現持平，但超市店型成長2成，寵物用品量販店和超市店型業績皆成長逾15%，家樂福已規劃在中原店、新店店、屏東店及安平店等導入「寵生活」店中店，搶攻毛小孩商機。

大潤發目前全台賣場皆設置寵物專區，部分分店更引進專業的寵物品牌，頭份店有大樹寵物，內湖店則有寵物公園，提供特殊和專業的商品供顧客多元選擇，帶動業績連年成長。

愛買量販店表示，寵物食品近3年來業績穩定年增5%至8%，其中以貓相關產品的成長最為顯著，貓罐頭的銷量年增10%、貓乾糧成長5%、貓點心則大幅成長63%，狗相關產品的銷量則維持平穩。

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