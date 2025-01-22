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為取消中國最惠國地位鋪路？川普下令美國貿易代表署提建議

2025/01/22 07:10

川普下令美國貿易代表署，對中國的最惠國地位可能的改變提出建議。（路透）川普下令美國貿易代表署，對中國的最惠國地位可能的改變提出建議。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《路透》根據所見到的一份貿易備忘錄報導，美國總統川普指示美國貿易代表署（USTR）對2020年達成的美中「第1階段」貿易協議進行評估，以了解中國的遵守狀況。同時對中國最惠國地位可能的改變提出建議，並對「不合理或歧視性，以及可能為美國商業造成負擔或限制」的中國經濟行為展開調查。

報導指出，川普也指示商務部與USTR，對於龐大貿易逆差的經濟與國家安全風險，以及其他國家的不公平貿易行為與貨幣操縱進行調查，並且「建議適當措施，比如全球額外關稅或其他政策，以補救這些逆差」。這份預料近期簽署的的備忘錄，基本上是要求更多研究，以支持未來的關稅行動。

美國與中國歷經近兩年關稅戰後，於2020年達成「第1階段」貿易協議，該協議要求兩年內中國增加採購2000億美元的美國出口產品，但隨著新冠疫情爆發，北京未能實現此採購目標。該備忘錄說，「現在將評估中國對這項協議的遵守情況，以確定是否需執行或修改」。

川普在選戰期間揚言，對中國進口產品課徵60%關稅，勝選後也威脅將對中國課徵10%關稅，然而日他20日他拒絕說明何時將加徵中國額外關稅，不過暗示若北京阻止社群媒體應用程式TikTok出售美國實體，他可能祭出關稅報復，他說，他將與中國國家主席習近平「會面與通話」。

知情者表示，20日就職當天沒有立即對北京實施關稅，顯示川普轉變為協商模式，希望與習近平達成另一協議。而儘管此舉可能為幾週或幾月後的貿易關稅鋪路，但已讓一些憂心關稅的企業鬆口氣。一些知情者則警告，川普說變就變，隨時可能決定再度推動原先的對中策略。

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