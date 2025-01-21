巴拿馬官員率隊對中企審計祭旗 回應川普威脅論

美國政府對中國公司在巴拿馬運河週邊的營運表示擔憂。（彭博）



吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普威脅收回巴拿馬運河後，巴拿馬政府週一開始對一家在巴拿馬運河兩端港口營運的香港公司進行審計。英國金融時報指出，巴拿馬政府對川普示好，對中國企業開刀。

此前美國川普警告將收回運河經營權，原因之一是中國在巴拿馬運河的影響力擴大。在周一的就職演說中，川普重申他最近幾週對巴拿馬運河的批評，該運河每年處理全球海運貿易約3%。

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對此，巴拿馬總審計長辦公室（Panama's Office of the Comptroller General）在社交媒體平台X上發布了一段視頻，視頻中約10名身著西裝的男女和官員，從一輛巴士上列隊進入香港和記港口公司（Hutchison Ports）的當地辦事處，開始進行審計，此舉是為回應巴拿馬總審計長辦公室的要求。

審計長辦公室表示，「今天，我們的審計人員抵達該公司，開始進行詳盡的審計，旨在確保公共資源的高效和透明使用」。

和記港口是香港上市集團長和控股的港口子公司，在英國、德國和香港等24個國家經營53個港口。

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