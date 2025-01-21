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不顧與IMF的協議 薩爾瓦多買進12枚比特幣作為國家儲備

2025/01/21 11:38

薩爾瓦多（El Salvador）不顧違反與國際貨幣基金組織（IMF）達成的協議，近日買進12枚比特幣作為國家儲備。圖為薩爾瓦多總統布格磊。（法新社）薩爾瓦多（El Salvador）不顧違反與國際貨幣基金組織（IMF）達成的協議，近日買進12枚比特幣作為國家儲備。圖為薩爾瓦多總統布格磊。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，薩爾瓦多（El Salvador）不顧違反與國際貨幣基金組織（IMF）達成的協議，近日買進12枚比特幣作為國家儲備。

綜合媒體報導，薩爾瓦多去年12月與IMF達成了一項14億美元（約新台幣457.42億元）的融資協議，作為協議的一部分，薩爾瓦多同意縮減部分加密政策，當中包括讓私營部門自願接受比特幣和減少政府對Chivo錢包的參與。

但有媒體發現，儘管薩爾瓦多與IMF達成協議，薩爾瓦多仍然繼續購買比特幣。

據薩爾瓦多國家比特幣辦公室（National Bitcoin Office）披露，薩爾瓦多本月19日、20日分別購買了11枚、1枚比特幣，共計12枚比特幣。

截至1月20日，薩爾瓦多持有6044.18枚比特幣，價值超過6044.18億美元（約新台幣19.745兆元）。

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