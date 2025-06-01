美禁令又破功？外媒踢爆輝達RTX 5090 現身中國

外媒爆料，美國列入禁運的輝達RTX 5090顯示卡，現身中國市場。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼美國會指控，中國AI新創DeepSeek疑似透過新加坡等第三方，取得被禁運的輝達AI晶片後，被美國列入禁止輸中的輝達RTX 5090顯示卡，竟然出現在一家中國工廠且準備出貨。中國網友嗨喊，神秘的輝達 RTX 5090顯示卡大批上市了，即使「大國」以嚴厲手段禁止交易，只要有利益就有人挺而走險，「沒有買不到的東西，只有出不起的價格」。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，硬體爆料者Olrak20_在社群媒體平台發布一組照片，展示多個搭載鼓風扇散熱器的輝達 RTX 5090顯示卡。這些顯示卡似乎是在中國某家工廠拍攝的，已經打包並準備出貨。

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最引人注目的是，顯示卡上的序號貼紙標註了「RTX5090 32G D7 Turbo」，表明這批顯示卡並非先前傳聞專為中國市場設計的特供版RTX 5090D，目前這款降規版也傳出遭美斷供。

儘管美國禁令連發，並未阻止中國從其他管道獲得輝達產品。報導稱，這批流入中國的RTX 5090 顯示卡和包裝盒上沒有任何品牌標誌，進一步表明它們可能是灰色市場或未經授權的產品，透過非官方甚至非法管道流入中國市場。

報導強調，最近美國政府要求馬來西亞加強對出口到中國的科技產品進行安全監控，並打擊晶片走私活動。儘管這些照片引發廣泛關注，但輝達尚未對這些圖像發表評論，也未確認正在開發任何類似型號的產品。

業內人士普遍認為，此次曝光搭載鼓風扇散熱器的RTX 5090顯示卡，極有可能是樣品或是經過修改的OEM硬體。無論實際情況如何，這起事件都凸顯高效能GPU在中國市場的龐大需求，同時也暴露供應鏈安全問題的嚴重性。

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