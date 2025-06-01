黃金好威！過去1年強漲40％

黃金過去一年大漲40%。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去一年金價飆漲40%，漲勢能否持續備受關注。分析師說，當美國政府債務的利息支出每年以1兆美元速度增加之際，即使撙節開支也只是九牛一毛，如同拿水桶試圖拯救快要沉沒的鐵達尼號，加上川普是否會償還10或30年的政府公債也是未知數，因此面對金融鐵達尼號時刻，黃金才是救生艇。

《巴隆週刊》報導，傳統避險資產黃金近來表現勢如破竹，受惠於央行買盤支撐與美國政局混亂，過去一年大漲40%。儘管紐約黃金現貨價格5月30日收盤下跌0.86%，以每盎司3289.25美元作收，比4月寫下的歷史高點低3%。

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反觀銅、鋁和鋅等工業金屬表現與黃金截然不同，全球經濟成長展望拖累這些工業金屬價格過去12個月平均跌10%。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深大宗商品策略師麥克隆（Mike McGlone）表示，根據可追溯至1991年的資料庫，金價相對於彭博工業金屬現貨子指數的比率，截至5月底攀上歷史高點，這對全球經濟來說，並非好兆頭。

由於投資人對通膨的擔憂以及部分央行購金，金價多年來穩步攀升，美國散戶投資人也持續參與這股「淘金熱」，Costco 金條往往一上架就被搶購一空。

報導認為，若美股大跌，很容易引發全球賣壓，可能導致投資人拋售風險資產，例如股票、比特幣和銅等經濟敏感的金屬。從這些劇烈波動資產出的資金，可能流入黃金尋求庇護，進而帶動金價再創新高。

分析師卡拉斯科（Jaime Carrasco）近日接受礦業網站《Mining》訪問時直言，無論Fed做什麼都無關緊要了，我就是喜歡黃金，因為債券殖利率可能會走揚（指債券價格下跌），而且殖利率不會停止走高，債務也僅靠政客的言論來償還，這正是人們最疑惑之處。

他稱，川普會償還10或30年的債券嗎？所以我們正從債市撤資，原因是信心喪失及政府債務太多了，不僅是美國，日本也是一樣，這是全球債券殖利率上升的原因，對保險公司來說是壞消息，對黃金則是利多。

他強調，當美國政府債務的利息支出每年以1兆美元速度增加之際，即使撙節開支也只是九牛一毛，如同拿水桶試圖拯救快要沉沒的鐵達尼號，「所以我常說面對金融鐵達尼號，黃金才是救生艇」。

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