叫你不要炒匯講不聽？ 外媒曝央行對出口商祭出嚴厲警告

新台幣匯率5月大幅升值，央行重申穩匯決心。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣兌美元匯率5月狂升2元，央行週日（1日）突然發布新聞稿宣布抓到外資炒匯，並「提醒」進出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元。《彭博》說，此前央行呼籲市場冷靜並未得到重視，央行週日的聲明是 5 月初台幣大幅飆升以來，第四度發表聲明，措辭也更強硬，特別是警告出口商勿炒匯，以捍衛匯市穩定。

《彭博》報導，央行週日發布聲明提醒，進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，也呼籲分析師及媒體勿以臆測方式，評論國內匯市議題，或對匯率提出直觀式的預測。

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央行也表示，發現有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊在台幣存款帳戶，卻查無實際投資事實，有套取台幣匯差之虞，違反央行結匯管理原則。

報導稱，此前，央行曾呼籲市場保持冷靜，似乎未引起重視。此次聲明對進出口商祭出更強硬的措辭，這也是自5月初新台幣匯率大幅升值以來，央行第四次就匯市發表聲明。

報導提及，新台幣匯率已連續9週走強，這是自 2020 年 1 月以來持續時間最長的一次。外界猜測，央行可能在尋求與美國達成貿易協議之際允許台幣升值，因為美國長期以來指控台灣維持弱勢貨幣，支持出口商。不過，台灣官方（包括總統賴清德本人）多次表示，台美貿易談判並未觸及匯率議題。

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